Vaga de emprego no Samu

O Samu está com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de operador de telemarketing – auxiliar de regulação. Para concorrer à vaga que está em cadastro de reserva, o candidato deve comparecer pessoalmente à sede do Samu, na avenida Francisco Peres, 200 A, Interlagos, das 9h às 11h30 e de 14h às 17h, e efetuar a inscrição. O salário é de R$ 998 com jornada de trabalho de 36 horas semanais.

Estágio em engenharia e arquitetura

Uma empresa de grande porte oferece vaga de estágio para acompanhar obras da construção civil. O candidato deve ter carteira de habilitação categoria B e ser estudante de engenharia civil ou arquitetura. Mais informações pelo telefone (38) 9 9833-6644.

Concurso Unimontes

O prazo das inscrições para o concurso público para cargos técnico-administrativos da Unimontes, anteriormente previsto para 11 de março a 11 de abril, foi transferido para 20 de maio a 19 de junho. Serão preenchidas 96 vagas nos níveis médio, técnico e superior. A aplicação das provas também foi prorrogada: de 28 de julho para 20 de outubro. As mudanças constam em retificação do edital, que pode ser consultado na página eletrônica da Comissão Especial de Processos Seletivos em www.ceps.unimontes.br.