Concurso na Unimontes

A Unimontes abre concurso público para preencher cargos técnico-administrativos. As inscrições poderão ser feitas de 20 de maio a 19 de junho. As provas serão aplicadas em 20 de outubro. As 96 vagas ofertadas no concurso estão distribuídas em 37 funções nas carreiras de analista universitário (8) e analista universitário da saúde (16), todas de nível superior. Com relação a nível médio e técnico, as vagas são para técnico universitário (52) e técnico universitário da saúde (20). Os vencimentos básicos variam de R$ 960,75 a R$ 1.719,07, acrescidos de vales transporte e alimentação. Informações: www.ceps.unimontes.br.



Vagas de emprego na região

Contrata-se mecânico de automóveis para cobrir férias. Informações com Daniel Santos, pelo telefone (38) 98816-8714.



Restaurante contrata cozinheira/saladeira com experiência mínima de 12 meses, comprovada na carteira. Interessadas devem entregar currículo na praça Portugal, 27, Centro.



Legal Cap contrata vendedor externo para trabalhar em Bocaiuva. Mais informações pelo telefone (38) 99195-3582.



Cursos gratuitos no Sesc Minas

O Sesc oferece 35 vagas para oficinas gratuitas de teatro – “Encontro com as histórias” e “Teatro materna”. Os interessados devem procurar a agência central do Sesc, localizada na rua Viúva Francisco Ribeiro, 200, Centro.



Os documentos necessários são: carteira de identidade, CPF e comprovante de residência atual. Menores de idade devem ser representados pelos responsáveis. Mais informações pelo telefone 2104-5100.