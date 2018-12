ICA abre mestrado em Ciências Florestais

O Instituto de Ciências Agrárias (ICA), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Montes Claros, abriu vagas para um novo curso de pós-graduação em Ciências Florestais. Serão ofertadas 12 vagas, com três delas como reservas para os autodeclarados negros no edital regular e duas vagas para o edital suplementar para os considerados indígenas ou com deficiência. O prazo para inscrição é até 10 de janeiro e o edital está disponível no site do instituto.



Sine oferece 111 vagas de emprego para MOC

Agrimensor: R$ 1.400

Analista de marketing: R$ 2.000

Atendente de telemarketing (PCD): R$ 954

Auxiliar de cozinha: R$ 1.034,41

Auxiliar de linha de produção: R$ 954

Cobrador de transportes coletivos (PCD): R$ 954

Reformador de móveis: R$ 954

Eletricista de instalações: R$ 1.465,70

Encanador: R$ 1.465

Mecânico de veículos: R$ 2.400