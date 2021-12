Mais policiais militares estão nas ruas de Montes Claros e de todas as cidades mineiras para garantir a segurança durante esse período de compras para as festas natalinas.

A Operação Natalina foi lançada nesta segunda-feira (29) e segue até 31 de dezembro. O efetivo nas ruas da cidade foi ampliado para atender à demanda nesse período em que a circulação de pessoas aumenta na área comercial para compras de presentes e produtos de fim de ano.

“A Operação Natalina é um conjunto de ações que a Polícia Militar realiza todo ano, em toda Minas Gerais, para potencializar o policiamento nas ruas, considerando que este período de Natal é um período em que as pessoas tendem a sair mais para as compras”, explica o major Reginaldo Ribeiro de Aguiar, subcomandante do 50º BPM, sediado em Montes Claros.

Ele destaca que a população pode ficar tranquila. “Estaremos nas ruas durante todo o mês e também com operações policiais em andamento, isso em todos os 77 municípios que integram a 11ª Região da Polícia Militar”, garante o major.



SEGURANÇA

Para que a saída às compras não seja frustrada, o militar alerta para que a população adote medidas de segurança, como se preocupar mais com objetos de valor, bolsas com dinheiro, não deixar o celular em posição que possa ser subtraído, tentar usar mais o cartão em vez do dinheiro e observar mais atentamente o ambiente onde está.

Dependendo do lugar onde estiver, é preciso ficar bem atento ao seu redor: isso diminuirá as chances de ser surpreendido, ressalta o militar.

O reforço no policiamento contará com viaturas e fiscalização aberta nos centros comerciais de maior circulação. Para referência do cidadão, já existem as bases de segurança comunitária em 12 locais específicos, onde é possível registrar ocorrência, buscar informações e pegar dicas.

“Acho essa operação muito importante porque nos dá segurança para ir às compras e nos sentimos mais protegidos. É claro que temos que tomar todos os cuidados em não deixar nada à vista, certificar quem está a nossa volta e tentar não andar por lugares mais isolados. Nessa época, sabemos que acontecem vários delitos”, diz a assistente financeira Beatriz Oliveira.



OBJETIVO

A Operação Natalina ocorre em todo o Estado, com atividades de polícia ostensiva em suas diversas modalidades, de forma a coibir os crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, e, consequentemente, garantir mais segurança à população.

“Serão feitas ações preventivas com emprego do policiamento ostensivo em locais estratégicos, buscando aumentar a visibilidade e a consequente preservação da ordem pública. O policiamento será reforçado com a atuação de policiais militares em formação e com militares da administração dos batalhões”, destacou o diretor de operações da PMMG, coronel Flávio Godinho.



TURISMO

De acordo com o coronel, as ações da PM também se estenderão às áreas turísticas de Minas. “Por ser o Estado mais seguro do país, Minas Gerais tem sido um dos locais mais procurados para o turismo. Então, a operação será voltada não só para os grandes centros comerciais, mas também para as regiões turísticas”.

A partir de 1º de janeiro de 2022 a Polícia Militar de Minas Gerais dá início à operação Férias Seguras.

*Com Agência Minas