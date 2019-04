Municípios norte-mineiros têm apostado no Olho Vivo como aliado na segurança pública. A instalação das câmeras de vigilância está chegando a mais cidades e a tendência é a de ampliação do sistema que, segundo a Polícia Militar, tem ajudado e muito no combate à criminalidade.

Em Montalvânia, divisa com a Bahia, 11 equipamentos que fazem cobertura de 360 graus estão em fase de instalação. Já em Manga, um dos últimos municípios a receber o programa, foram utilizadas oito câmeras.

“O sistema aumentou em muito a sensação de segurança”, disse o prefeito de Manga, Joaquim Oliveira, que ressalta ter valido a pena apostar em investimentos anuais da ordem de R$ 250 mil para manutenção do servidor.

“A tendência, diante da violência, é tudo virar mesmo um big brother”, ilustrou o chefe do Executivo, lembrando que o foco do sistema é a redução dos furtos e roubos – o que já vem acontecendo no município.

De acordo com o coronel Etevaldo Luiz Caçadini Vargas, subsecretário de Inteligência e Atuação Integrada, a 11ª Região de Polícia Militar (RPM), que abrange 77 municípios do Norte de Minas, aposta nesta ferramenta por ser a segunda maior região do Estado, com a responsabilidade de promover segurança em uma extensão territorial de 101.032 Km² e população de aproximadamente 1.496.979 habitantes.

“É um importante instrumento de gestão para a segurança, capaz de contribuir para a redução da violência urbana”, afirma o coronel. Segundo ele, outros municípios se preparam para implantar o sistema, priorizando aqueles que fazem limite com Curvelo, Diamantina e Pirapora.

Segundo a Inteligência da PM, esse aporte de tecnologia facilita a instrução criminal no caso de instalação de inquérito policial e mesmo junto à Promotoria Pública.



MONTES CLAROS

Implantado em julho de 2008 na maior cidade do Norte de Minas, o sistema de videomonitoramento é capaz de apontar suspeitos a uma distância de 500 metros do ponto de filmagem, com câmeras que giram 360 graus e enviam imagens para um complexo de telas.

Somente em Montes Claros, o Olho Vivo registrou 147 ocorrências, que resultaram na prisão/apreensão de 102 pessoas no ano passado.

A cidade possui 52 câmeras espalhadas pelas ruas e avenidas mais movimentadas e em bairros com acesso à área central.

Outro município da macrorregião Norte, Janaúba já dispõe de 18 câmeras. Uma vez em operação, na hipótese de algum movimento suspeito, a viatura mais próxima ao local é acionada via rádio pela central de monitoramento.

“As imagens do Olho Vivo são muito valorosas para a PM dar a primeira resposta”, enfatiza a corporação, em resposta à reportagem. A Polícia Militar lembra que o sistema será implantado gradativamente na região.

“O município interessado tem que procurar o quartel, porque temos todo um projeto de intenção já estruturado, ou seja, atuamos como agente facilitador”, ressalta a corporação em nota.

A implantação do sistema é feita por meio de convênio como as prefeituras, que são as responsáveis por custear a aquisição dos equipamentos e a manutenção do sistema e contratação de operadores.