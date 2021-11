Ariadna Muniz sempre sonhou em ser médica para servir o outro. Formada e com especialização em oftalmologia, fez da profissão uma ferramenta para levar mais qualidade de vida às pessoas. Ela sabe bem que enxergar eleva a autoestima. Por isso, não mediu esforços para implantar em Montes Claros, sua cidade natal, o serviço de oftalmologia social, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Unidade de Saúde Alpheu de Quadros.

Ao completar 30 anos de profissão, Ariadna Muniz será homenageada pela Câmara Municipal de Montes Claros com o título de Cidadã Benemérita, uma das maiores honrarias oferecidas pelo poder Legislativo municipal.

A homenagem, uma iniciativa do vereador Reinaldo Barbosa Silva (PRB), popularmente conhecido como Reinaldo Carrapicho, acontece nesta sexta-feira (5), às 19h30, na Câmara de Vereadores.

Médica, diretora e coordenadora dos serviços de oftalmologia do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira (HCMR), Ariadna Muniz também é professora na Funorte, coordenadora do módulo de habilidades em oftalmologia do curso de medicina e coordenadora da pós-graduação do Hilton Rocha.

“Essa homenagem me deixa muito honrada, muito feliz, enaltecida pelo reconhecimento da minha terra, Montes Claros, ao trabalho que venho prestando. Receber esse título quando completo 30 anos de formada é um presente”, se emociona.

Ela conta que tem orgulho do caminho que trilhou e, principalmente, de ter aceito o desafio de implantar a oftalmologia social na região. Na época, há 22 anos, conta Ariadna, ela recebeu do ex-prefeito Jairo Ataíde e do médico Eduardo Avelino (ex-secretário de Saúde) o convite para estar à frente do projeto, muito ousado para aquele tempo.

“Já tinham a estrutura física. Os equipamentos adquiridos quatro anos antes permaneciam guardados em caixas. Faltavam os profissionais. Naquele tempo, não tínhamos muito oftalmologista na região, pois é uma especialidade altamente particular. Atendimento pelo SUS nesta especialidade era quase inviável”, conta a médica.

Segundo Ariadna, era difícil a pessoa fazer uma consulta por R$ 10, uma cirurgia de catarata por R$ 771,60. “Era difícil os profissionais aceitarem fazer esse tipo de atendimento”, lembra.

Coragem para ajudar

A coragem para aceitar a missão, de acordo com Ariadna Muniz, veio do fato de saber o quanto o Norte de Minas é uma região humilde, pobre, onde a renda per capta não chega a um salário mínimo e que, embora haja clientes em condições de pagar pelas consultas, seja particular ou através de convênio, tem também muitos cidadãos desassistidos, que precisavam do serviço.

“Foram essas pessoas que me deram força para aceitar o convite. O resultado me deixa muito honrada. Desde então, o número de pessoas que ganharam o direito a ter um atendimento oftalmológico de qualidade, de voltar a enxergar, é expressivo. Isso me comove”, ressalta.

Para o vereador Reinaldo Barbosa, mais do que uma homenagem, a indicação para que Ariadna Muniz receba o título de Cidadã Benemérita é o reconhecimento pela coragem de ter aceito o desafio da oftalmologia social e porque, através do trabalho dela, a população carente da região teve acesso a esse tipo de atendimento.

“Há 22 anos, procurei por dra. Ariadna no Hospital Alpheu de Quadros quando estava sendo implantado o setor de oftalmologia. Ali cheguei e propus para ela a necessidade de ajudar as pessoas. Ela se dispôs imediatamente. E, assim, fizemos o trabalho durante esses anos. Por isso, através dela, podemos atender milhares de pessoas”, afirma o vereador.

FAZ A DIFERENÇA

O serviço de oftalmologia pelo SUS foi implantando em Montes Claros em 1999, coincidentemente no dia 4 de novembro, quase o mesmo dia em que Ariadna receberá o título.

Para Ruy Muniz, ex-prefeito de Montes Claros e irmão da homenageada, o título é uma prova concreta de que ela realizou um trabalho importante, trabalho que fez e faz a diferença na vida de incontáveis pessoas.

“Ariadna é uma guerreira. Ela não mede esforços para atender todos aqueles que precisam de um atendimento de excelência na área da oftalmologia, pessoas que não podem pagar. Exemplo disso é que ela desenvolve o mesmo trabalho iniciado aqui, no Alpheu de Quadros, no Hilton Rocha (em BH). Lá, ao longo de 16 anos, já foram atendidas mais de 2 milhões de pessoas. Por tudo, ela merece muitas homenagens. Como irmão, tenho orgulho da trajetória dela. Como cidadão, só tenho a agradecer pelo trabalho realizado”, afirma Ruy Muniz.