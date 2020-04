Os 86 municípios que integram a região ampliada de saúde do Norte de Minas receberam mais de R$ 32,3 milhões para reforçarem as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Entre os municípios com maior aporte de recursos liberados pelo Ministério da Saúde estão Montes Claros, com R$ 15,5 milhões; Janaúba (R$ 2,106 milhões); Pirapora (R$ 1,408 milhão); Brasília de Minas (R$ 1,146 milhão) e Taiobeiras (R$ 1,221 milhão).

Os municípios integram as áreas de atuação das Regionais de Saúde de Montes Claros, Januária e Pirapora, onde residem mais de R$ 1,6 milhão de habitantes.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), a região contabiliza oito casos confirmados de Covid-19: Janaúba (2), Montes Claros (3), Pirapora (2) e Espinosa (1). Dos 30 óbitos já registrados em Minas, um aconteceu em Montes Claros, no dia 1º de abril.

De acordo com o Ministério da Saúde, os recursos se constituem “valor adicional ao que estados e municípios já recebem para custeio de ações e serviços relacionados à saúde”. O dinheiro será usado para custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus – Covid-19.

Com os recursos, estados e municípios terão mais fôlego financeiro em caixa para aquisição de materiais e insumos, abertura de leitos, além do custeio de profissionais de saúde, ações e procedimentos, de acordo com a necessidade local, para enfrentamento específico ao coronavírus.

O valor destinado a cada município corresponde a uma parcela mensal do que cada Estado ou localidade já recebe para ações de média e alta complexidade ou atenção primária. Municípios que recebem recursos para média e alta complexidade estão tendo direito a uma parcela mensal extra, em igual valor. Os que não recebem, terão direito ao valor repassado para a atenção primária, também em igual quantia.



NORTE DE MINAS

Além de Montes Claros, Pirapora, Brasília de Minas e Taiobeiras, que estão recebendo maior aporte de recursos financeiros para enfrentamento ao coronavírus, outros municípios também se destacam: Salinas (R$ 612,2 mil), Jaíba (R$ 535,1 mil), Januária (R$ 486,4 mil), Varzelândia (R$ 398,7 mil), Francisco Sá (R$ 349,7 mil), Porteirinha (R$ 314,8 mil), Bocaiuva (R$ 314,5 mil), Coração de Jesus (R$ 267,8 mil), Monte Azul (R$ 261,4 mil), Montalvânia (R$ 244 mil), Várzea da Palma (R$ 216,7 mil), Grão Mogol (R$ 213,9 mil) e São João das Missões (R$ 210,2 mil).