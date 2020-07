TEO AZEVEDO - SALVE, MONTES CLAROS! Cabeceira do rio Verde Pelo sul tendo brilhantes De xistos e calcários Em momentos importantes A fazenda Montes Claros De cenários verdejantes Porque o nome Montes Claros? Ninguém sabe a verdade Da batalha portuguesa? Dada com ferocidade Que venceram os espanhóis Com muita capacidade Uma aldeia desse nome Lá da terra portuguesa E o Antônio Gonçalves Figueira, é com certeza Lá de Santos, um paulista Com toda a sua nobreza. (trecho do cordel Montes Claros 163 anos, de Teo Azevedo)