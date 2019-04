A Lagoa do Interlagos, um dos cartões-postais de Montes Claros, pede socorro. Há quase um ano a prefeitura recebeu ordem de pagamento bancário de R$ 500 mil para iniciar o processo de revitalização do local, mas com problemas no projeto, as obras tiveram que ser adiadas. Desde então, o que se vê no local, que poderia ser um importante espaço de lazer para a comunidade, é o mato tomando conta.

E o agravante é que o município pode perder a verba, porque o prazo para uso do recurso está próximo do fim. O projeto de urbanização da orla da lagoa prevê, com recursos assegurados pelo deputado Tadeuzinho (MDB), a construção de calçadão com três metros, pista de cooper, plantio de 300 árvores, ciclovia e praça ao lado da avenida Magalhães Pinto, com academia ao ar livre, rampa de acessibilidade, bancos e lixeiras.

A obra está orçada em R$ 1,5 milhão. A verba inicial - R$ 500 mil – já havia sido assegurada no ano passado e o restante seria liberado de acordo com o andamento dos trabalhos. No entanto, o projeto feito pela prefeitura foi rejeitado pelo Estado e teve que ser readequado e reenviado à Secretaria de Estado de Cidades. No entanto, com a mudança de governo, a secretaria está sendo extinta e os assuntos sendo agregados a outra pasta.

O NORTE procurou a assessoria do governo de Minas para saber como está a situação do projeto enviado pela prefeitura em 2018. Mas o documento não foi localizado e ninguém soube informar sobre a real situação do caso. A assessoria do deputado estadual Tadeuzinho, autor da emenda, também foi procurada mas não deu retorno sobre o assunto.



REALIDADE

Enquanto a situação da revitalização da Lagoa do Interlagos não se define, a Prefeitura de Montes Claros simplesmente ignora os cuidados com o espaço. Nem mesmo a capina e a limpeza são realizadas no local.

O mato e o lixo tomam conta da lagoa e dos arredores, prejudicando a utilização do espaço pela população. Moradores reclamam que mesmo que a obra não tenha começado, ao menos a limpeza deveria estar em dia.

Os questionamentos passam ainda pela falta de proteção no local, passeios tomados pelo mato, animais peçonhentos e até alagamentos em alguns pontos no entorno da lagoa quando chove. Dessa forma, o local, cercado também por importantes redes do comércio na cidade, segue abandonado.

“Nós, que passamos com crianças por aqui, é um perigo. Não há nenhuma proteção no entorno da lagoa. Além do abandono e a falta de obras, sofremos com alagamentos na época das chuvas”, disse Debora Edlany, moradora do bairro Interlagos.

A altura do mato é considerada absurda por Evelin Nascimento, de 29 anos. “A falta de capina é bem visível. O mato tomou conta, invade a calçada e atrapalha quem faz caminhada. Em alguns lugares da cidade, vemos que algo tem sido feito mas, por aqui, continua tudo do mesmo jeito. Falta muita coisa para ficar bom”, afirma.

Segundo Bruno Costa Pereira, de 29 anos, um problema vai trazendo outro. Ele conta que já se deparou com peçonhentos no local. “Há seis meses matei uma cobra no entorno da lagoa. A falta de visibilidade por causa do mato, que está bem grande, é um grande perigo para quem passa por aqui”, comenta.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Montes Claros, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

*Colaborou Carlos Castro Jr.