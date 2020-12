Amanhã é o último dia para entrega de doações da campanha Natal sem Fome. Promovida anualmente desde 1993, a iniciativa foi idealizada pelo sociólogo e ativista dos Direitos Humanos Herbert José de Souza, o Betinho.

A ação ocorre em vários estados brasileiros e é articulada nacionalmente pela ONG Ação da Cidadania e desenvolvida pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec).

Neste ano, os parceiros do Natal Solidário estão juntos com o Natal Sem Fome. A lista com os locais disponíveis para as doações nas cidades do Norte de Minas pode ser consultada no site natalsolidariounificado.sco.org.br. Só em Montes Claros são quase 100 pontos para arrecadação de alimentos não perecíveis.

“Estamos felizes com o envolvimento das pessoas. O norte-mineiro é solidário por natureza e sempre abraça as campanhas de ajuda ao próximo. Não seria diferente com o Natal Sem Fome. Temos pontos de coleta em diversos locais de Monte Claros e em todo o Norte de Minas”, orgulha-se Thiago Xavier, facilitador socioambiental do projeto.

A Campanha Natal Sem Fome já arrecadou 10.968 quilos de alimentos não-perecíveis que serão doados para famílias carentes e abaixo da linha da pobreza. Juntas, as campanhas arrecadaram R$ 2.880 e 19.493 kg de alimentos para 1.137 famílias atendidas.

Além de arrecadar alimentos não perecíveis para a população em situação de vulnerabilidade social, a edição deste ano pretende ainda conscientizar e orientar a sociedade sobre o direito a uma alimentação saudável e à segurança alimentar e nutricional, bem como fortalecer a rede Ação da Cidadania e resgatar a história e os valores do sociólogo Herbert de Souza (Betinho), idealizador da Campanha.



DOAÇÕES

A meta de arrecadação para Minas Gerais e Espírito Santo é de 7.395 toneladas de alimentos. Para o Inec, cuja atuação abrange toda a região Nordeste e Norte de Minas Gerais e Espírito Santo, a meta é arrecadar 120 toneladas.

Qualquer pessoa pode participar individualmente ou com a arrecadação e doação em grupos. Empresas podem também fazer suas doações.

Os interessados podem acessar www.inec.org.br/natalsemfomeou www.natalsemfome.org.br e contribuir com qualquer valor, que será revertido para compra de cestas básicas.

No ano passado, a campanha arrecadou 941.706 quilos de alimentos nacionalmente. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, mais de mil famílias foram beneficiadas.

Empresas interessadas em serem parcerias ou realizar doações para o Natal Sem Fome podem entrar em contato pelo telefone: (38) 99830-7398 para obter mais informações.

Por mais empatia

Desde a criação do Inec, já foram arrecadados e doados mais de 30 toneladas de alimentos, além de brinquedos, livros e roupas para famílias carentes e instituições sociais que ajudam ao próximo.



“São ações como essa que nos fazem ter esperança de um mundo melhor. O Natal Sem Fome é a materialização da solidariedade e demonstração de amor ao próximo. Pensar que mesmo em tempos atuais, modernos e tecnológicos, ainda existem milhares de pessoas passando fome, me entristece. O mundo precisa que as pessoas tenham mais empatia e estejam sempre exercitando a solidariedade”, ressalta Hélio Roberto Ferreira de Morais, gerente do Inec para Minas Gerais e Espírito Santo.



Sobre Betinho

Natural de Bocaiuva, no Norte de Minas, Betinho dedicou a sua vida aos mais necessitados com ações sociais que mobilizaram todos os segmentos da sociedade em busca de soluções de combate à fome e políticas públicas sociais contra a miséria. Betinho nasceu em 3 de novembro de 1935 e faleceu em 9 de agosto de 1997, no Rio de Janeiro.