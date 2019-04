Quem passar sexta-feira (12) pela praça Doutor Carlos Versiani, em Montes Claros, poderá fazer exames e consultas gratuitas, além de receber orientações sobre prevenção e tratamentos do câncer. Um mutirão para a prevenção da doença será realizado pela Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Padre Tiãozinho, a partir das 7h. Esta é a 9ª edição do evento, que no ano passado atendeu 2.700 pessoas.

O mutirão oferece a chance de as pessoas, sobretudo aquelas com dificuldades de acesso aos procedimentos, se submeterem a exames e avaliações totalmente gratuitos. Para esta edição, as frentes de prevenção serão dos cânceres de mama, boca, pele, colo do útero e próstata.

A edição deste ano conta com uma parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida de São Paulo, umas das maiores iniciativas do país na promoção da saúde. No ano passado a maior procura foi pelo exame de próstata.

Para Priscila Miranda Soares, oncologista e fundadora da Associação Presente, o mutirão é um marco para a região norte-mineira, pois permite o acesso público à saúde de qualidade de forma facilitada.

“O Mutirão é referência em saúde em todo o Norte de Minas. Mais de 2.700 pessoas foram atendidas em 2018, e nossa expectativa é de que este número cresça para mais de 3 mil atendimentos em 2019”, diz.

Para receber atendimento, basta que o paciente, desde que cumpra os critérios de faixa etária, esteja com documentos pessoais em mãos, como CPF, Carteira de Identidade, além do cartão do SUS atualizado. Para mais informações, o telefone da Associação Presente é 3213-4296.

Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada com a distribuição de senhas para quem se interessar pela avaliação dos profissionais voluntários. Não será necessário um cadastro prévio para participar, apenas portar documentos pessoais (RG e CPF), o cartão SUS atualizado.

Criado em 2011 pela Associação Presente, o Mutirão busca prevenir, conscientizar sobre a importância da prevenção. “Quanto mais cedo for diagnosticado o câncer, maiores as chances de cura, a sobrevida e a qualidade de vida do paciente. Já tivemos casos de pessoas que identificaram o câncer na praça, durante o mutirão, felizmente em estágio precoce. A maioria delas venceu a doença e seguiu o curso da vida. Este é o objetivo principal”, afirma a oncologista.