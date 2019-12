Natal é tempo de afago e principalmente de doação para aqueles que mais precisam. E pensando em ajudar o próximo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza há 25 anos o “Mutirão de Natal” para arrecadar alimentos, calçados, brinquedos e roupas para famílias carentes. Quem quiser contribuir com essa força-tarefa, basta procurar uma igreja Adventista e fazer sua contribuição.

Somente na escola Adventista, o projeto já arrecadou aproximadamente uma tonelada de alimentos. A ação nesta instituição de ensino, basicamente acontece através de gincanas entre as turmas onde cada aluno é incentivado com as respectivas famílias a ajudar com doações para o Mutirão de Natal.

“A meta deste ano é para arrecadar alimentos para o projeto em todo o Norte e Noroeste de Minas. Para atender a meta do projeto é preciso arrecadar no mínimo, cerca de 80 toneladas de alimentos, com a participação das igrejas adventistas e de outros parceiros do projeto”, afirma o pastor Moíses Carvalho Júnior, presidente da Igreja Adventista para o Norte e Noroeste de MG.

MOBILIZAÇÃO

Parte das arrecadações feitas serão entregues para as seguintes entidades: asilo São Vicente de Paulo, Lar das Velhinhas, Casa Eliana, Casa da Terceira Idade Sant’Ana, Corrente do Amor, Fundação Sara, Associação Presente, Pão Nosso de Cada Dia e Alimentando Esperança e Casa Santa Bernadete e Casa de Apoio Miguel Rêgo.

- - - - -

Doe alimentos à LBV

A Legião da Boa Vontade (LBV) também está com projeto para arrecadar alimentos para instituição. Os alimentos serão montados em cestas e entregues às famílias atendidas pelos programas socioeducacionais da instituição.

“Sua doação será muito bem-vinda! Juntos vamos oferecer um Natal digno e feliz a famílias em situação de vulnerabilidade social. Dezenas de artistas também estão apoiando a campanha em uma grande mobilização por meio das redes sociais”, pontua Azeli Rita de Sá.

A LBV funciona na avenida rua Nicarágua, n°205, bairro Independência - telefone (38) 3221-0636.