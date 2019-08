Em 25 municípios do Norte de Minas houve queda da população. Os dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela pesquisa, foram publicados ontem, no Diário oficial da União, e já preocupam os municípios, que correm o risco de perder recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) a partir de 2020.

“A questão do FPM é muito sensível, em razão dos degraus impostos. Às vezes, em função de um habitante o município muda de faixa. Por esse motivo, o critério acaba sendo um fator muito delicado. A própria dinâmica da população atual é de crescimento cada vez menor, porque as pessoas têm cada vez menos filhos e se mudam para os grandes centros em busca de oportunidade” disse o pesquisador do IBGE Márcio Minamiguchi à reportagem de O NORTE.

Questionado sobre as contestações dos prefeitos, Márcio Minamiguchi argumentou que o IBGE pouco pode fazer, já que os critérios são estritamente técnicos e a contagem é feita por estimativa.



REVISÃO

O prefeito que não concordar com os dados pode apresentar recurso no IBGE, pedindo revisão, com base nos seus argumentos.

“Naqueles anos em que o Censo não é realizado, fazemos uma projeção de população usando dados demográficos para estimar a população dos estados a partir de componentes como nascimentos, óbitos e saldo migratório ao longo do tempo. Com procedimento matemático, rateamos, baseado nas tendências do passado”, pontua.

Amams orienta filiados

O início da coleta do próximo Censo está programado para agosto de 2020, e, com base nos dados divulgados ontem, a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) ajudará os municípios filiados na elaboração dos recursos administrativos, para quem discorda dos indicadores.

O presidente da Amams, Marcelo Felix, prefeito de Januária, alerta que é importante cada prefeito analisar os dados e comparar com os indicadores da educação, saúde e até mesmo eleitoral. Todos esses dados poderão ajudar no recurso a ser apresentado ao IBGE.

Prefeito de Mirabela, Luciano Rodrigues apoia a iniciativa. Em 2019, Mirabela seria um dos municípios a perderem recursos, já que, pelos dados do IBGE, saiu da faixa 1.0 para 0.8. “Perderíamos aproximadamente R$ 400 mil. Só não perdemos porque a PEC garantiu até 2020, mas, com o Censo se aproximando, a situação é realmente preocupante. E nós não tivemos redução de população. Pelo contrário, Mirabela ganhou moradores. Pretendo também fazer uma campanha para que as pessoas façam de Mirabela o seu domicílio”, revelou.