“Estão avançadas as obras do Centro de Iniciação ao Esporte que a administração está construindo na região do Grande Delfino Magalhães, obra que estava paralisada desde 2017, conjunto esportivo com ginásio, quadra multiuso, além de pistas de atletismo, inserida no complexo esportivo do Mocão e que vai incentivar a prática esportiva na região, além de promover a inserção social e inibir a violência”.

O texto acima está publicado no portal da Prefeitura de Montes Claros (portal.montesclaros.mg.gov.br) e faz a propaganda de algo que não existe. O avanço alardeado pelo município não pode ser constatado no canteiro de obras abandonado há mais de um ano.

Tanto que o Centro de Iniciação ao Esporte do Delfino Magalhães acabou sendo motivo de denúncia no Plenário da Câmara Municipal. O vereador Fábio Neves (PSB) disse que, mais uma vez, a população vê o dinheiro público ir pelo ralo. O parlamentar notificou a prefeitura e protocolou denúncia no Ministério Público, “para que a obra seja concluída, garantido o uso pela população e os recursos bem aproveitados”.

Com verba do governo federal, por meio do Ministério dos Esportes, e contrapartida do município, os serviços – com custo de R$ 4,4 milhões – foram iniciados em 12 de junho de 2017 e deveriam ter sido concluídos em 3 de dezembro do ano passado. Mas, no local, só se vê o esqueleto da construção e muito material abandonado.

O espaço deveria abrigar um complexo esportivo, com equipamento multiuso para estimular a formação de atletas em áreas de vulnerabilidade social, bem como incentivar o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento. Mas, como sempre é pontuado pelas lideranças esportivas da cidade, o atual governo municipal não tem qualquer política pública voltada para a área.

Em função do abandono das obras, há facilidade em saquear ou atear fogo nos materiais plásticos existentes no local, pois a área é de livre acesso para dependentes químicos.

‘Só Deus para resolver’

“Uma obra bonita dessa e abandonada. O homem (o prefeito) não quer, fazer o quê. Só Deus para resolver”, disse o aposentado José Leite Fagundes, que mora a poucos metros do Centro de Iniciação ao Esporte. Para ele, o complexo teria enorme serventia porque daria uma atividade a um grande número de jovens.

Indagado se tem esperança de retomada das obras, disse: “só se eu viver mais 30 anos”. Lembrando que só não ocorre mais saques no local e mesmo a ocupação por usuários de drogas “porque tem um PM que mora aqui ao lado”.