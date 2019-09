Nesta terça-feira, a Polícia Civil de Janaúba prendeu uma mulher de 26 anos por estelionatário. O crime ocorreu dentro de uma agência do Banco do Brasil, quando uma idosa de 73 anos, aceitou ajuda da autora para sacar dinheiro.

A princípio, a suspeita sacou R$1mil a pedido da senhora, mas sem que a vítima percebesse, a mulher fez um empréstimo no valor de R$2,5 mil, que foi transferido automaticamente para conta da mãe da autora.

A idosa desconfiou da ação e procurou a gerência do banco e foi informada sobre o empréstimo. O próprio banco acionou a Polícia Civil que conseguiu chegar ao endereço da mãe da suspeita, onde foram localizados R$4,5 mil. A suspeita estava no salão de beleza e com ela foi encontrado R$1.590 – ela confessou o crime.

A Polícia Civil recuperou R$6.136,75 – na semana passada, a suspeita com o mesmo “modus operante” deu o golpe no valor de R$8mil em outra vítima.