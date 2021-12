O avanço da vacinação contra a Covid-19 resultou em 34 vezes menos mortes pela doença em Montes Claros na comparação com abril, quando foi registrado o maior pico da doença no ano em todo o Estado.

Em abril deste ano, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) contabilizou 240 mortes no município. Segundo boletim epidemiológico, no último mês foram sete vidas perdidas.

Em território mineiro, a comparação mostra 14 vezes menos mortes. Em abril Minas registrou 8,8 mil óbitos em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. Em novembro, 642. Ao todo, Minas já computou mais de 2,2 milhões de casos e 56 mil vítimas da enfermidade.

Apesar dos bons resultados, especialistas alertam: não é momento de descuido, principalmente com o surgimento de uma nova variante do vírus – Ômicron – que já levou vários países, principalmente na Europa, a adotar medidas restritivas.

De acordo com Unaí Tupinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid de Belo Horizonte, a queda brusca da mortalidade está diretamente relacionada ao aumento da cobertura vacinal.

Mas, mesmo diante dos números favoráveis, o especialista avalia que não é hora para abandonar as medidas sanitárias.

“Temos visto o recrudescimento da pandemia na Europa, nos Estados Unidos e o surgimento dessa nova variante. Então, isso tudo pode impactar no controle. Quanto mais resistirmos no uso da máscara e ampliar a vacinação, mais rápido vamos sair desse atoleiro”, afirma.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a principal resposta contra a nova cepa é a vacinação. “Esse contrato assinado com a farmacêutica Pfizer é a prova cabal da programação do Ministério da Saúde para enfrentar não só essa variante Ômicron como as outras que já criaram tantos problemas para nós”, ressalta.

BALANÇO

Nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou 678 novos casos e 25 morte por Covid-19. Segundo a SES, mais de 2,1 milhões de pacientes se recuperaram da doença e cerca de 15 mil seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Além disso, o Estado atingiu a marca de 67% de toda a população vacinada com as duas doses ou dose única contra o coronavírus. Se contabilizadas apenas as pessoas acima de 12 anos com a primeira aplicação, o índice supera 90%.

Montes Claros teve até agora 44.639 casos confirmados de Covid-19 e 987 mortes. O número de vacinados com as duas doses chega a 252.740 pessoas, o que corresponde a 74% do público total maior de 12 anos, estimado em 340 mil pessoas.

MAIS DOSES

Para que a região não perca o ritmo de vacinação, nova remessa de vacinas começou a ser entregue, nesta segunda-feira (6), pela Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS).

São 35.568 doses contra a Covid-19 entregues a 46 municípios que compõem a área de atuação da SRS. Oito municípios optaram por não receber mais vacinas, por terem imunizantes em estoque: Coração de Jesus, Francisco Sá, Jaíba, Mamonas, Mirabela, Rio Pardo de Minas, São João do Pacuí e Serranópolis.

Nesta nova remessa, os municípios que receberam o maior quantitativo de vacinas foram: Montes Claros (13.938), Janaúba (2.226), Bocaiuva (1.940), Salinas (1.892), Porteirinha (1.248), Monte Azul (1.190), Taiobeiras (1.068) e Espinosa (1.002).

Além de vacinas da Pfizer, a SRS repassou 360 doses de imunizantes da CoronaVac a quatro municípios que fizeram solicitações: Ninheira (150 doses), Capitão Enéas e Grão Mogol (100 doses para cada) e Lagoa dos Patos (10).

A coordenadora de Vigilância em Saúde da SRS de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, destaca que a campanha de vacinação contra a Covid está obtendo considerável avanço no Norte de Minas, porém reforça a importância de os municípios manterem as ações de mobilização da população.

“Além da busca ativa das pessoas para o complemento do esquema vacinal com a aplicação da segunda dose, é de fundamental importância que as secretarias municipais de saúde incrementem as ações de mobilização dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos para que sejam vacinados. Para voltarmos a ter uma vida normal, sem necessidade de isolamento e distanciamento social, é necessário que a cobertura vacinal da população seja superior a 90%, com a aplicação das duas doses de um dos imunizantes”, destaca a coordenadora.

Nesta segunda-feira, a macrorregião de saúde do Norte de Minas alcançou 66,13% de cobertura vacinal contra a Covid. Ao todo, 955.562 pessoas já concluíram o esquema vacinal com a aplicação de duas doses.

Passaporte para malhar

A partir desta sexta-feira (10), as academias de práticas esportivas, atividades físicas e centros de práticas esportivas de Montes Claros só poderão permitir a entrada e permanência de clientes e associados maiores de 18 anos que possuam o esquema vacinal completo comprovado mediante apresentação do cartão de vacinação ou do aplicativo digital oficial, acompanhado de documento de identidade com foto. Na ausência da vacinação, poderá ser apresentado teste negativo de RT-PCR feito com antecedência máxima de 72 horas. A exigência de vacinação não se aplica àqueles que tenham 17 anos

ou menos.

O “passaporte da vacina” também começa a ser cobrado nesta sexta-feira em bares, restaurantes, cinemas, eventos

e festas.