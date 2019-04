Um bebê de oito meses morreu com suspeita de dengue hemorrágica, na última quarta-feira, no Hospital Universitário, em Montes Claros.

A criança, natural de São João da Ponte, chegou a ser atendida na cidade natal, mas logo depois foi encaminhada para Montes Claros. Às 20h25 de terça-feira ela deu entrada no HU, onde realizou uma consulta no pronto-socorro.

Na quarta-feira (24), às 6h18, retornou ao hospital para nova avaliação. Na tarde do mesmo dia, a criança não resistiu e faleceu.

Em nota, o hospital informou que os exames já foram encaminhados à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, para confirmação da suspeita.

Ainda de acordo com o hospital, os resultados definitivos dos exames ficam prontos em 30 dias. Seguindo os protocolos para febres hemorrágicas, a unidade de saúde esclareceu ainda que novos exames já foram solicitados para descartar a possibilidade de outros diagnósticos.

O HU lamentou o ocorrido e esclareceu que a criança recebeu toda a assistência necessária dos pediatras e que o caso segue protocolo específico, imediatamente comunicado às secretarias de Estado e Municipal de Saúde.



EMERGÊNCIA

O avanço da dengue em território mineiro levou o governo do Estado a decretar situação de emergência na saúde pública de várias regiões, dentre elas o Norte.

Minas já registrou 140.754 casos prováveis de dengue no ano, com 14 óbitos confirmados. No Norte do Estado, apenas neste ano já foram contabilizados 11.462 casos da doença – somando suspeitos e confirmados.

São João da Ponte, cidade natal da criança, registrou 135 prováveis casos da doença em 2019. A incidência na cidade é considerada muito alta, segundo Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos casos de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, divulgado na última segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde.