Em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Governo (Segov), aprovou a liberação de R$ 178,3 milhões provenientes de emendas parlamentares diretamente relacionadas ao programa de combate à pandemia. As emendas estão inseridas na Lei 23.632, de 2020.

A liberação do montante, que beneficiará 566 municípios – mais da metade (66%) das cidades mineiras – foi anunciada pelo secretário de Estado de Governo, Igor Eto, na última sexta-feira (5).

No Norte de Minas, apenas Montes Claros irá receber R$ 7.078.782,41. Os repasses são divididos em ações voltadas exclusivamente para a Saúde e a Assistência Social e especificamente para o combate ao coronavírus, como a aquisição de 9.455 unidades de kits emergenciais (com alimentos, material de higiene, limpeza e cobertores, entre outros itens) para população em situação de vulnerabilidade social por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese); compra de insumos para realização de testes de diagnóstico para Covid-19 feitos pela Hemominas; custeio, análise e diagnóstico para o desenvolvimento de pesquisas desenvolvidas pela Funed; além de outros investimentos na Fhemig, e repasses para os fundos municipais de Saúde e hospitais filantrópicos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES).



AGILIZAÇÃO

O secretário Igor Eto afirmou que a liberação dos recursos vai agilizar o combate à Covid-19 em todo o Estado. “A liberação das emendas parlamentares, parte delas oriunda do acordo de remanejamento feito pelo governo de Minas em parceria com a Assembleia Legislativa, demonstra sensibilidade e agilidade, com resposta firme e contundente do poder público mineiro de um modo geral, tanto do Legislativo quanto do Executivo, no combate ao coronavírus”, comentou.



AMPLIAÇÃO DE LEITOS

O secretário adjunto da SES-MG, Marcelo Cabral, reforçou que Minas Gerais tem feito esforços no sentido de habilitar leitos de terapia intensiva nas macrorregiões sanitárias que apresentam menor quantitativo instalada.

“Temos feito essa interlocução com o Ministério da Saúde e com os municípios, uma vez que a gestão é tripartite, ou seja, é compartilhada entre a União, o Estado e os municípios. Temos buscado incessantemente essas ampliações, não só do ponto de vista dos leitos, mas também nas melhorias de condição de transporte de pacientes nessas regiões”, analisou.



BALANÇO

Minas registra 380 mortes por Covid-19, segundo balanço divulgado nesta segunda pela SES. Outros 209 óbitos estão em investigação.

Os casos da doença já foram registrados em 516 municípios, mais de 60% do Estado. Ao todo, 128 cidades contabilizam mortes pelo novo coronavírus. Em meio ao avanço da enfermidade pelo território mineiro, cresce também a quantidade de doentes – são 15.883.

Segundo o balanço da SES, 6.857 pacientes já se recuperaram da Covid-19 no Estado desde o início da pandemia. O boletim mostrou que 2.193 pessoas ficaram internadas em hospitais e 8.149 observadas em isolamento domiciliar.

*Com Agência Minas e Gledson Leão, do Hoje em Dia