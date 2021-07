Montes Claros vai ter um “Arraiá da Vacinação” neste fim de semana. Serão três dias de imunização contra a Covid-19 sem parada. Durante 60 horas de mutirão serão atendidas pessoas na faixa dos 30 anos de idade sem comorbidades.

A “festança” contra o novo coronavírus começa na sexta-feira (9). De 8h até as 4h da madrugada de sábado (10) serão aplicadas doses em pessoas maiores de 38 anos.

Das 4h de sábado até a meia-noite do mesmo dia será a vez dos moradores com mais de 34 anos. O domingo – após a meia-noite até as 20h – será reservado para quem tem 30 anos ou mais.

As doses serão aplicadas no drive-thru do Montes Claros Shopping. A notícia causou alvoroço nas redes sociais. Muita gente não acreditando em um horário tão ampliado. Mas a informação foi confirmada pelo município.

A estimativa é a de que 20 mil pessoas, nessa faixa de idade, compareçam ao drive-thru para receber a vacina, afirma a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta. “Serão 60 horas direto para avançarmos dez anos no cronograma da vacinação”, diz.

Segundo ela, serão 12 tendas de aplicação dos imunizantes. Os profissionais que participarão do mutirão vão trabalhar em esquema de plantão, de 12 horas. Segundo Dulce, são colaboradores que se ofereceram para a ação, que tem também provocado uma onda de oferta de serviço voluntário para ajudar na organização. Alguns já se comprometeram a levar café e bolo para quem estiver trabalhando na madrugada.

Mas o município faz um alerta: não é preciso aglomerar para tomar a vacina nos três dias do “arraiá”. As doses continuarão sendo aplicadas durante a semana seguinte em todos os postos da cidade. Já na sexta-feira, segundo Dulce, as pessoas com 38 ou mais já poderão se imunizar nas salas de vacinação, dentro do horário de funcionamento delas. Depois, é só ir no drive-thru.



DOCUMENTOS

Para receber a vacina, é preciso levar documento pessoal com foto, o Cartão SUS (se tiver), comprovante de endereço (quem não tiver o comprovante de endereço no nome pode se cadastrar em uma unidade de saúde do município, mais perto de onde mora, ou apresentar contrato de aluguel do imóvel onde reside.

Montes Claros já imunizou mais de 158 mil pessoas com a primeira dose contra a Covid-19. Mas apenas 49 mil pessoas estão com a proteção completa.