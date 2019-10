O Sebrae Minas, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), promove no dia 30 de outubro, no Lilia Buffet, em Montes Claros, o III Seminário de Educação Empreendedora – com foco em inovação - iniciativa voltada especialmente para educadores e gestores do ensino infantil ao superior de todo o Norte de Minas. As inscrições são gratuitas e devem ser feita no site lets.events.

Durante todo o evento, acontecem palestras com professores referência em educação empreendedora, apresentação de casos de sucesso de escolas da região e painel com alunos que passaram pela metodologia. Às 20h, haverá o encerramento do seminário com a palestra Magna “Inovação e Criatividade – Uma espiada no futuro”, com o escritor Marcos Piangers, autor do livro best-seller “O Papai é Pop”. As inscrições para a palestra, produzida pela Loop Promoções, são feitas em outro link específico pelo site Sympla. Os participantes do seminário, estudantes e associados da CDL de Montes Claros terão desconto no valor. Diferente do seminário que é dedicado aos educadores, a palestra magna é para o público em geral.

“Vamos reunir educadores de toda a região e mostrar que é possível fazer o diferente mesmo com poucos recursos, usando inovação e criatividade. Temos escolas que são referência em educação empreendedora. Vamos unir as nossas boas práticas com experiências de professores de outros estados e mostrar aos participantes que é possível levar o empreendedorismo para suas escolas e transformar os alunos em protagonistas das suas próprias histórias”, enfatiza a analista do Sebrae Minas Hebbe Mendes.

O Seminário de Educação Empreendedora é uma ação do Programa Educação Empreendedora, criado pelo Sebrae e que tem o objetivo de promover e disseminar a metodologia nas instituições de ensino do país, por meio da oferta de conteúdos de empreendedorismo nos currículos escolares nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira a programação