Apesar de estar na “Onda Amarela” do plano estadual Minas Consciente, que autoriza a retomada de cirurgias eletivas hospitalares que não demandem intubação orotraqueal (com inserção de tubo até a traqueia) ou sedação profunda, Montes Claros teve que seguir a orientação da “Onda Vermelha”, na qual está inserida a macror-região Norte de Minas. Com isso, o município pode realizar apenas procedimentos cirúrgicos em ambientes ambulatoriais.

A classificação deixa milhares de pessoas na expectativa de ter um problema de saúde resolvido. Suspensas desde fevereiro deste ano por causa da pandemia, as cirurgias eletivas foram liberadas pelo Estado no último dia 24, com restrições, seguindo os parâmetros de cada onda do Minas Consciente.

Em Montes Claros, mais de 6 mil pessoas aguardam por uma cirurgia eletiva – que são aquelas agendadas, sem caráter emergencial. Maria Luiza Sampaio Santos, de 49 anos, é uma delas. Ela espera, há um ano, para fazer uma cirurgia para retirada do útero.



SOFRIMENTO

Enquanto a data não chega, apela para os remédios que ajudam a aliviar as dores, que às vezes persistem por um mês. “É uma situação muito difícil, muito angustiante. Me entrego nas mãos de Deus para conseguir passar por tudo isso. É muito sofrimento”, lamenta.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, não há como retomar as cirurgias mais complexas em função da taxa de ocupação dos leitos hospitalares na cidade.

“Montes Claros vai dar continuidade, retomar as cirurgias ambulatoriais. Os leitos não-Covid estão na grande maioria acima de 90% da taxa de ocupação. Então, não tem como retomarmos. Primeiro, iremos fazer um controle desses leitos e tentar fazer uma regulação para que tenhamos uma disponibilidade”, afirma a gestora da pasta.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Montes Claros na última quinta-feira (24), a ocupação de leitos não-Covid estava em 106%. Já as UTIs não-Covid estavam com 81% de ocupação.



MACRORREGIÃO

“Em relação às cirurgias ambulatoriais, aquelas que não necessitam de internação hospitalar, essas serão retomadas. Lembrando que na deliberação do Estado, onde coloca a possibilidade das cirurgias, fala que a deliberação é da macrorregião e não da micro. A macror-região Norte está na Onda Vermelha, então, não depende de Montes Claros”, explica Dulce.

Segundo ela, para avançar para cirurgias de maior complexidade, é preciso que a região mude de faixa – ou para amarela ou para verde.

“Mas as cirurgias ambulatoriais, já entramos em contato com os prestadores para que possamos fazer essa retomada”, garante a secretária.

*Com Leonardo Queiroz, Adriana Queiroz e Agência Minas