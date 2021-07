Moradores de Montes Claros que trabalham na indústria e no comércio de produtos alimentícios, como padarias, supermercados, lanchonetes e sacolão, começarão a ser vacinados contra a Covid-19 neste sábado (3), independentemente da idade.

Apesar de não haver um cálculo fechado de quantas pessoas compõem esse grupo, a expectativa, segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, é a de que a imunização avance consideravelmente nos próximos dias na cidade.

Essas pessoas poderão receber a dose no sábado no drive thru do Montes Claros Shopping, das 8h às 20h, e nas salas de vacinação do Montes Claros Shopping e do Ibituruna Shopping, das 10h às 21h.

A imunização dessas pessoas, que continua na semana seguinte, é de grande importância porque são trabalhadores que não puderam ir para o home office, fazem atendimento ao público e utilizam o transporte coletivo diariamente.

“Chegando vacina, a gente coloca toda a atenção primária do município para vacinar a população”, destaca a secretária.

Com a entrega semanal de doses, a cidade tem conseguido ampliar a vacinação, pois 70% do que chega é destinado à vacinação por idade e 30%, para prioridades.

“Essa foi uma decisão, por decreto, que está permitindo acelerar a proteção”, afirma Dulce Pimenta.



POR IDADE

Nesta quinta-feira (1), receberão a dose contra o novo coronavírus pessoas com 47 anos ou mais. Na sexta-feira (2), serão os moradores de 46 anos ou mais e, no sábado (3), será a vez dos de 45 ou mais.

A expectativa é a de que 15 mil pessoas integrem a faixa de 45 a 49, atendida nesta semana.

A vacinação desse grupo por idade pode ser feita, além dos pontos citados acima, no walk thru da Praça de Esportes, de 8h às 15h, e nas salas de vacina das unidades de saúde, no mesmo horário.



SEGUNDA DOSE

Montes Claros já vacinou, até esta quarta-feira, 136.639 pessoas com a primeira dose e 48.442 com a segunda. A campanha e a busca ativa por moradores que precisam tomar a segunda dose continuam.

Segundo Dulce Pimenta, o trabalho dos servidores para que o ciclo de proteção se complete não para.

“Assim que o sistema mostra que já venceu o prazo, ligamos, agendamos e, se necessário, vamos à casa da pessoa para vaciná-la. Sem a segunda dose, não tem proteção contra o coronavírus”, destaca a secretária Municipal de Saúde.

Minas tem recorde de chegada de vacinas em junho

Minas recebeu, em junho, volume recorde de vacinas contra a Covid-19. Foram 4.023.760 doses – o maior quantitativo desde que as remessas começaram a ser enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde. Esse número representa uma cobertura de 28,7% da população apta para imunização, o que corresponde a aproximadamente 14 milhões de pessoas.

As mais de 4 milhões de vacinas que desembarcaram em Minas em junho são: 2.437.750 da AstraZeneca, 149.550 da Janssen, 619.800 doses da CoronaVac e 816.660 doses da Pfizer.

Parte desse quantitativo recorde, a primeira remessa do 28º lote de imunizantes chegou ao Estado nesta quarta-feira (30) – 624.500 doses da AstraZeneca. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informa que espera receber, nesta quinta-feira, 112 mil imunizantes da Pfizer.