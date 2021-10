O Hospital das Clínicas Mário Ribeiro vai contar com o serviço de odontologia hospitalar a pacientes especiais, até então restrito, em Montes Claros, à Santa Casa. A ampliação foi aprovada em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite e representantes das gerências regionais de saúde e dos hospitais.

O aporte financeiro será de R$ 173, 7 mil anuais a partir do cumprimento de metas estabelecidas, como o mínimo de 35% de atendimentos de pacientes de média complexidade, 55% dos casos de urgência e eletivos e 65% de atendimentos em pacientes classificados como alta complexidade.

A previsão é de que a partir de novembro o serviço já esteja funcionando, de acordo com Ana Paula Nascimento, diretora do Hospital das Clínicas.

“Passada toda a complexidade da pandemia da Covid, estamos reestruturando novas referências de serviço dentro do HC e temos feito várias discussões com a secretaria sobre serviços a serem implantados e ofertados pelo SUS. Um deles é a odontologia hospitalar que a gente acredita que vai avançar muito a assistência no Norte de Minas com relação a este tipo de especialidade, porque temos especialização do Norte de Minas, temos equipe técnica qualificada para dar assistência odontológica”, diz.

João Alves Pereira, coordenador de Assistência à Saúde da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, destaca que, na demanda eletiva, o usuário do SUS será identificado e referenciado pelos serviços de atenção primária à saúde ou pelos Centros de Especialidades Odontológicas ao serviço hospitalar.

“A secretaria municipal de saúde de origem do usuário irá protocolar a documentação na Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros e aguardará agendamento de consulta pré-cirúrgica e de posterior internação. Na urgência, o serviço poderá ser acessado diretamente no Pronto Socorro do Hospital das Clínicas”, explica o coordenador.



Acesso

De acordo com João Alves, poderão acessar o serviço: pacientes com Necessidades Especiais (PNE) que necessitem de atenção odontológica em ambiente hospitalar e sob sedação; e pacientes que necessitam de intervenções cirúrgicas na especialidade Bucomaxilofacial (BMF), ou seja, cirurgias de cavidade oral e face sob sedação profunda ou consciente, que não podem ser realizadas em ambiente ambulatorial, seja pela condição do paciente ou pela complexidade da intervenção.

“As lesões bucais com suspeição de câncer não serão resolvidas pelos serviços de odontologia hospitalar, porque conforme fluxo já estabelecido na rede, as lesões malignas deverão ser atendidas nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Deformidades Craniofaciais Congênitas são referenciadas para o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, e para o Centrinho, em Alfenas.



Cuidados

“O paciente especial não obedece comandos, e às vezes é necessário ser atendido sob sedação, o que demanda a utilização do hospital. A ampliação desse serviço é um diferencial muito grande e vai agregar na qualidade do que é ofertado. Montes Claros é polo de atendimento da região e o Mário Ribeiro é um hospital de ponta, com recursos e profissionais qualificados”, diz Jairo Nascimento, coordenador e professor do curso de odontologia da Funorte, que forma profissionais desde 2007.