Montes Claros suspendeu a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 nas salas de vacinação do município. A medida está valendo desde ontem. Quem quiser receber a proteção, deve procurar os postos do drive-thru do Montes Claros Shopping e o walk-thru, na praça de Esportes.

A decisão é um reflexo do “Arraiá VacinaMOC”, realizado no último fim de semana. Foram mais de 60 horas de imunização, sem parada. Mais de 20 mil pessoas, de 30 anos ou mais, receberam a primeira dose contra o novo coronavírus. Com isso, o município ficou com estoque reduzido de imunizantes.

“Devido ao sucesso do mutirão da vacinação, Montes Claros utilizou todas as doses de vacina de Covid. Por conta disso, não teremos a vacina nas unidades básicas de saúde. Estamos aguardando uma nova remessa ser distribuída nesta semana pelo Estado para darmos continuidade à vacinação da faixa etária acima de 30 anos”, disse a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta.

No mutirão, mais de 50% do público entre 30 e 39 anos da cidade foi vacinado.



SEGUNDA DOSE

Já quem precisa receber a segunda dose, deve procurar os postos que ficam no Montes Claros Shopping e no Shopping Ibituruna. O atendimento é feito com agendamento.