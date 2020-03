A chuva de segunda-feira, que entrou pela madrugada de terça, causou alagamentos em alguns pontos da cidade, entre outros transtornos em Montes Claros. Na web, internautas publicaram imagens relatando os problemas. Apesar dos incidentes, o Corpo de Bombeiros não recebeu chamados.

De acordo com Renan Laughton, coordenador da estação meteo-rológica da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), a expectativa é de mais chuva durante toda a semana. Além de estarmos na temporada chuvosa, Laughton explica que como não há, agora, atuação dos fenômenos El Niño e La Niña, isso tem contribuído para o grande volume de chuva.



REFLEXOS

No bairro Renascença, moradores citaram que casas foram inundadas de segunda para terça-feira. Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, por exemplo, é possível ver que parte do telhado do Mercado Municipal Christo Raeff cedeu com o temporal.

Avariada também em decorrência das chuvas, uma ponte no Morada do Sol, que dá acesso ao Ibituruna e ao Sapucaia, foi interditada pela Defesa Civil.

No bairro Dona Gregó-ria, o galho de uma árvore chegou a ser colocado na via para avisar os motoristas sobre um buraco.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Montes Claros registrou 45 milímetros de chuva da noite de segunda até a manhã de terça-feira. O volume representa 64% do que choveu ao longo de fevereiro, 70 milímetros no total.

A prefeitura foi procurada pela reportagem e questionada sobre o que tem sido feito para minimizar os impactos antes e pós chuvas, mas até o fechamento desta edição não respondeu. O gerente do Mercado Municipal também foi procurado, mas não foi encontrado.