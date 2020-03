A chuva de segunda-feira (2), que entrou pela madrugada desta terça-feira, deixou estragos em alguns pontos de Montes Claros. Na internet, internautas publicaram imagens relatando os problemas.

No bairro Renascença, moradores citaram que casas foram alagadas. Já em um dos vídeos, por exemplo, é possível ver que parte do telhado do Mercado Municipal cedeu com o temporal.

De acordo com Renan Laughton, coordenador da estação meteorológica da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), a unidade registrou 45mm de chuva.

Ainda segundo Laughton, a expectativa é de mais chuva durante toda a semana. Já o Corpo de Bombeiros não recebeu chamados.

