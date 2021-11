A esperança de que as limitações de funcionamento de bares, restaurantes e similares fossem suspensas em Montes Claros com o novo cenário da Covid-19 foi frustrada pelo novo decreto divulgado pelo município na noite de quarta-feira.

O documento apenas ampliou em uma hora o tempo de funcionamento dos estabelecimentos: poderão ficar abertos até a meia-noite, de domingo a quarta-feira, e até 1h, de quinta a sábado.

A regra de distanciamento de 1,5m entre as mesas e o número máximo de seis pessoas por mesa continua valendo, bem como o uso de máscara e álcool em gel.

O setor esperava uma flexibilização maior, como ocorreu em Belo Horizonte, onde não há mais limite de horário para funcionamento dos bares e restaurantes.

O empresário do setor e presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-Norte), Rodrigo de Paula, considera que houve um ganho com a ampliação de horário, mas diz que a categoria esperava um pouco mais.

“Foi bom o aumento de uma hora. Quanto mais tempo, melhor, mas todos os comerciantes imaginavam alguma mudança na limitação do número de pessoas nas mesas e distanciamento. As medidas restritivas atrapalham o funcionamento pleno das atividades”, afirma Rodrigo. Ele argumenta que o cenário da pandemia é mais tranquilo e que não precisa se fazer mais aquele alarde sobre o perigo.



PREOCUPAÇÃO

O decreto ainda revoga documento anterior que permitia mesas e cadeiras nas calçadas dos bares. Com a medida, o presidente da Abrasel teme pelos pequenos empresários, que muitas vezes precisam usar esses espaços para atender a clientela respeitando o distanciamento estabelecido.

“Isso foi para aliviar um pouco os pequenos empresários que sofriam com as multas porque as pessoas aglomeravam na porta. Com a retirada do gradil e sem poder utilizar as calçadas, o impacto pode ser negativo e onerar estes comerciantes”, avalia.

Para Rodrigo, as mesas nas calçadas atendem aqueles que gostam de ficar ao ar livre, seja por conta do calor ou até pelo uso de máscara. “Com essa restrição e sem cair o limite de distanciamento dentro dos bares, vai haver impacto no faturamento dos pequenos”, lamenta. A associação vai estudar uma alternativa e apresentar ao município.



CASAS DE FESTAS

Os eventos realizados na cidade também ganharam uma hora a mais. Mas, os convidados precisarão apresentar o cartão de vacinação que comprove que a pessoa foi imunizada há pelo menos 15 dias do evento. Na ausência da vacinação, será exigido o teste negativo de RT-PCR com antecedência máxima de 72 horas.

Para Núbia Veloso, proprietária da casa de eventos Kairós, a ampliação do horário de funcionamento é válida e traz uma esperança de que o prejuízo acumulado durante a suspensão das atividades seja superado.

“Melhorou em parte, porque a gente tem mais uma hora pela frente. Isso ajuda muito. No caso de casamento, por exemplo, que acontece por volta das 19h, os noivos não chegam antes das 21h à festa. Então, alguns desistem do evento por causa da restrição de horário”, explica.

Sobre os outros pontos do decreto, Núbia diz que ainda estão sendo estudados, principalmente sobre o que exige o cartão de vacinação. “Como será isso? Os donos dos espaços terão que ter o aplicativo para comprovar? Tem muita coisa que ainda não está clara”, pontua.