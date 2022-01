A vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, que estava programada para começar em Montes Claros nesta terça-feira (18), foi adiada pelo município. Apesar de a cidade ter recebido as 2.260 doses da Pfizer pediátrica na segunda-feira (17), a prefeitura informou que é preciso, antes, publicar um decreto com as regras para a vacinação desse público.

Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Montes Claros informou que a nova data só será divulgada após a publicação do decreto, que está sendo elaborado.

Os 86 municípios que compõem a macrorregião de Saúde do Norte de Minas receberam da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES), na última segunda-feira, a primeira remessa de vacinas pediátricas contra a Covid. Elas devem ser aplicadas, prioritariamente, em crianças com comorbidade ou deficiência permanente.

De acordo com a SES, cada cidade tem autonomia para programar a operacionalização da campanha, seguindo as recomendações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, estabelecendo o planejamento da vacinação conforme a realidade do território.



NOVA REMESSA

E Montes Claros nem começou a usar a primeira remessa e já deve receber um novo carregamento da dose pediátrica da Pfizer.

Começaram a ser distribuídas, nesta terça-feira (18), 112.600 doses do imunizante referentes à remessa de número 80, que chegou ao Estado na manhã desta terça-feira, e outras 2.580 doses remanescentes do lote anterior, recebido no fim de semana.

Todas as vacinas são destinadas à administração da primeira dose (D1) em 5,5% de crianças de 5 a 11 anos (não indígenas e não quilombolas), 100% de crianças de 5 a 11 anos quilombolas e 100% de crianças de 5 a 11 anos indígenas.

A previsão é a de que essa remessa chegue à Superintendência Regional de Saúde Montes Claros e à Regional de Januária por volta de 8h. Em Pirapora, o carregamento deve desembarcar às 8h30. Apenas para a cidade de Montes Claros chegarão 2.190 doses.



PÚBLICO

Em Minas Gerais, a estimativa da Fundação João Pinheiro é a de que 1,8 milhão de crianças com idade entre 5 e 11 anos compõem o novo grupo de vacinação contra a Covid.

Nesse contexto, a estimativa é a de que sejam necessárias 3,6 milhões de doses de vacinas para a imunização completa de todas as crianças, com aplicação de duas doses de imunizantes. A segunda deve ser administrada num intervalo de oito semanas após a primeira dose.

Em Montes Claros, esse público é formado por 37 mil pessoas. Para as crianças, as doses do imunizante são diferenciadas. O frasco é na cor laranja, com dose de 0,2 ml, contendo 10 mcg da vacina Covid-19.

O NORTE tentou contato com a secretária de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, para verificar sobre a data do decreto e nova data da vacinação das crianças, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta edição.