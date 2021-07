A nova remessa de vacinas contra a Covid chegou e Montes Claros já montou uma força-tarefa para vacinar pessoas com 29 anos ou mais, sem comorbidades, neste fim de semana.

O “Mutirão da Primeira Dose” acontece neste sábado e domingo, no drive-thru do Montes Claros Shopping e nas salas de vacina do Shopping Ibituruna e do Montes Claros Shopping.

O horário é de 8h às 20h no drive-thru e das 10h às 21h nas salas de imunização. É preciso levar o cartão do SUS (se o cidadão tiver), carteira de identidade ou algum documento com foto e comprovante de residência.

Para concentrar os esforços na aplicação da primeira dose nesse público, cujo atendimento estava suspenso desde a última segunda-feira por falta de imunizantes, a prefeitura esclarece, por meio das redes sociais, que não haverá imunização com a segunda dose neste fim de semana na cidade. A partir de segunda-feira, esse procedimento volta ao normal.

Montes Claros já vacinou, desde janeiro, mais de 204 mil pessoas com a primeira dose; 67.294 com a segunda e 7.740 com dose única, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira.

Ou seja, a cidade possui 75 mil pessoas com a imunização completa contra a Covid-19, o que corresponde a 23% do público-alvo, formado por 321 mil moradores.



NORTE

E a região do semiárido mineiro, composta por 86 municípios, já chegou à marca de mais de 1 milhão de doses de vacinas aplicadas. Mais de 261 mil pessoas já completaram o ciclo da imunização contra a Covid e 723 mil receberam a primeira dose e aguardam o término do prazo para a aplicação da segunda.

No Norte de Minas, a campanha de vacinação foi aberta em 19 de janeiro pelo governador Romeu Zema, contemplando idosos residentes no Asilo São Vicente de Paulo. A primeira pessoa vacinada na região foi Maria das Dores dos Reis, de 90 anos, há três residente na instituição de longa permanência.

A superintendente Regional de Saúde de Montes Claros, Dhyeime Thauanne Pereira Marques, destaca o trabalho implementado tanto pelos servidores da Coordenadoria de Vigilância em Saúde e pela Rede de Frio da SRS de Montes Claros na distribuição de vacinas para os 54 municípios que integram a área de atuação, bem como o esforço das ações implementadas pelas secretarias municipais de saúde visando fazer com que, efetivamente, a população tivesse acesso às vacinas.

“Trata-se da maior campanha de vacinação já realizada no país, visando conter o avanço de uma pandemia que já causou mais de 550 mil óbitos. Nesse período superior a um ano, o trabalho de profissionais da área da saúde foi de fundamental importância no atendimento das demandas da população nos hospitais e unidades de saúde”, ressalta Dhyeime Marques.