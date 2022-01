A vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos de idade em Montes Claros começa na próxima terça-feira (18). A cidade irá receber, na segunda-feira (17), 2.260 doses do imunizante pediátrico da Pfizer. A quantidade desse primeiro lote será suficiente para proteger apenas 6% das 37 mil crianças nessa faixa etária na cidade.

De acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Imunização de Montes Claros, Aline Lara, a dose específica para meninos e meninas estará disponível em três pontos: no Caic Maracanã, no Caic Renascença e na Praça de Esportes, das 8h às 15h.

A dose será aplicada nesses locais específicos, segundo Aline Lara, porque a vacinação das crianças tem uma especificidade. “Elas precisam ficar por 15 minutos em observação após receberem a vacina contra a Covid”, explica a coordenadora.

DISTRIBUIÇÃO

Minas Gerais recebeu, nesta sexta-feira, 110 mil doses da vacina Pfizer/Comirnaty - Pediátrica. Esse é o primeiro lote desse imunizante, que chegou ao país na quinta-feira.

A estimativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) é a de que todos os municípios recebam o imunizante até segunda-feira. Essa remessa será suficiente para administrar a primeira dose (D1) em 5,91% das crianças de 5 a 11 anos de idade do Estado.

“O governo de Minas já está preparado para vacinar o público infantil contra a Covid-19. A estimativa é que as doses da Pfizer comecem a ser entregues às Unidades Regionais de Saúde e a alguns municípios ainda hoje (sexta-feira), quando já será possível iniciar a aplicação”, explicou o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti.



PRIORIDADE

De acordo com a coordenadora de Imunização da SES-MG, Josianne Gusmão, neste primeiro momento, com o escalonamento das entregas das doses, a vacinação infantil vai seguir uma ordem de priorização, que precisa ser organizada pelas equipes de saúde municipais.

Fazem parte do grupo prioritário as crianças com deficiência permanente ou com comorbidades. Segundo dados da Fundação João Pinheiro (FJP), a estimativa é que haja um total de 1,8 milhão de crianças em Minas Gerais nessa faixa etária.

“É importante enfatizar que a imunização completa é por meio da aplicação de duas doses da vacina com o intervalo entre a primeira dose (D1) e a segunda dose (D2) de oito semanas”, complementa a coordenadora.

De acordo com Josianne Gusmão, os pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças nos locais de vacinação contra a Covid, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.

Sobre a administração de outras doses de vacinas do calendário no momento da imunização, Josianne explica que a orientação é esperar duas semanas.

“Uma dúvida que sempre ocorre aos pais é em relação à administração de outras vacinas. É importante esclarecer que deverá ser respeitado o intervalo de 14 dias entre a administração das vacinas Covid-19 Pfizer/Comirnaty - Pediátrica (5 a 11 anos) e as demais vacinas do calendário de vacinação”.



SEGURANÇA

A Anvisa apontou que pesquisas comprovaram a eficácia da vacina neste grupo etário. Atualmente, ao menos 39 países da Europa e 14 da América Latina já autorizaram ou iniciaram a vacinação contra a Covid-19 em menores de 12 anos.

Pesquisas demonstram ainda que a administração do imunizante em crianças apresenta uma eficácia de 90,7% para a prevenção da Covid-19 em pelo menos sete dias após a segunda dose. E não foram observados eventos adversos graves associados à vacinação.

*Com Agência Minas