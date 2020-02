Além da precariedade das instalações elétricas do Mercado Municipal e da falta de um plano contra incêndios, O NORTE constatou que a energia utilizada nas barracas e no galpão vem de um “gato” – energia “roubada” de outra rede – feito na rede da Prefeitura de Montes Claros. Com isso, quem paga pela energia consumida no local é o município.

Além de não ser uma situação justa, pois quem acaba pagando por esse gasto é o cidadão, as ligações clandestinas também aumentam os riscos de acidentes.

E, de forma surpreendente, a situação foi confirmada pelo gerente do Mercado Municipal, Paulo Alkimim. Com absoluta tranquilidade, ele admitiu a existência de ligações clandestinas no centro comercial.

“Gato tem, o famoso gato. Mas o gato, quando é realizado por um profissional que sabe fazer, não tem risco. Tem risco quando é feito por quem não sabe fazer. Porque aí o prejuízo maior é o consumo de energia da rede pública”.

Paulo Alkimim disse que não tem como avaliar quanto custam as ligações clandestinas. “Porque essa conta é paga lá na prefeitura”, explicou.

Como de costume, O NORTE procurou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Montes Claros, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.



INCÊNDIO

Sobre a falta do projeto contra incêndios, Paulo Alkimim informou que ele está em implantação. “Mas há uma série de exigências do Corpo de Bombeiros que temos que regularizar”.

Questionado sobre quantas pessoas estariam ão expostas a um possível sinistro, Alkimim deixou claro que não sabe precisar quantos trabalham no mercado. “Temos 350 bancas, apesar de o fator de risco não ser igual em todos os ambientes, porque é claro que aqui dentro do mercado tem alguns setores em que a propagação do fogo seria mais fácil. Mas o que quer o Corpo de Bombeiros, que é o treinamento, isso já foi feito. E vamos comprar alguns equipamentos que estão faltando para os hidrantes. Estamos andando para cumprir o que prevê o projeto”, garantiu.