O objetivo era discutir os principais problemas do transporte coletivo de Montes Claros. Moradores compareceram à audiência pública na Câmara de Vereadores para apresentar as demandas, Ministério Público também se fez presente. Mas um dos atores principais do setor ignorou o evento. A Empresa Municipal de Planejamento, Educação e Gestão em Trânsito (MCTrans), responsável pela licitação do transporte coletivo que está em andamento, não mandou representante.



O fato foi lamentado pelos vereadores e pelo promotor do patrimônio Público, Felipe Caires. “Eu peço ao secretário Guilherme (Guimarães), que apesar de a MCTrans não ter comparecido hoje (ontem), e eu senti a falta da MCTrans nessa reunião, acho que era imprescindível a participação dela, o senhor leve à MCTrans e ao prefeito as preocupações dos usuários aqui externadas”, disse o promotor.



“O Ministério Público considera que a prefeitura está oficialmente comunicada das postulações da população hoje e esperamos que ela possa atender aos anseios da comunidade”, reiterou Caires.



Uma das situações apontadas durante a audiência é a redução de sete para quatro veículos no transporte do bairro São Geraldo II ao Centro da cidade, prevista no edital. A medida desagradou os moradores, pois o bairro fica bem distante da área central e, no ano passado, recebeu cerca de 1.500 novos habitantes.



Para Santana, presidente da Associação de Moradores, a situação é inviável. “Estamos lutando para aumentar o número de carros e não para reduzir. Além de mal atendida, a nossa comunidade ainda vai perder três carros. Os ônibus param na praça central e tem gente que anda mais de dois quilômetros com feira nas costas para chegar em casa. Nós queremos é o aumento dos coletivos, queremos que os ônibus entrem no bairro e a melhoria do serviço. O tempo de espera de um carro é de 45 minutos. Com a redução, vamos esperar mais duas horas?”, questionou.



INVESTIMENTO

O secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano, Guilherme Guimarães, disse que o novo serviço vai exigir investimento na mobilidade.



“Quando os ônibus rodam vazios, todos os passageiros estão pagando por isso, então a busca da eficiência é o mais importante. Que andem confortavelmente, mas com as cadeiras completas. Nos horários vazios, a gente reduz, porque aquela quilometragem rodada influi na tarifa”, disse o secretário, sem descartar a possibilidade de que o contrato seja revisto.



Jaqueline Camelo, diretora Executiva da Associação de Transporte Coletivo Urbano, chamou atenção para a necessidade de a população se manifestar em caso de desagrado e pediu a prefeitura para melhorar as condições das ruas da cidade.



“A gente visa atender a comunidade. O transporte coletivo é dinâmico, nada é engessado. E a participação da comunidade é importante, fazendo abaixo-assinados, procurando a empresa e reivindicando. Se não houver uma contrapartida por parte da prefeitura, dando condições às empresas de transportarem com dignidade e fluidez, porque é isso que o passageiro quer, não adianta nada. Tem que dar contrapartida e condição para o ônibus trafegar em vias exclusivas”, disse.



LICITAÇÃO

A licitação do transporte coletivo atraiu apenas duas empresas e a idoneidade de uma delas, a Leaphar Locadora de Veículos Eireli, com sede em Caratinga, foi questionada na Justiça pela concorrente MocBus, consórcio que integra duas empresas locais.



O consultor Antônio Carlos Marchezetti, contratado pelo MocBus, participou da audiência e disse que mantém a ação, mesmo que a empresa tenha sido habilitada pela prefeitura. A empresa Leaphar não enviou representante para audiência pública e não foi encontrada para falar sobre o assunto.