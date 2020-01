O brasileiro é criativo na hora da escolha do nome do filho. Em Montes Claros não é diferente e algumas questões são levadas em conta. Para alguns pais, o nome é sempre o que causará a primeira impressão nas pessoas, podendo refletir também no que será o filho na idade adulta. Em 2019, os nomes compostos foram a preferência em Minas Gerais e em Montes Claros.

Os nomes compostos ocuparam a preferência nacional, com destaque para Enzo Gabriel, primeiro colocado, com 16.672 registros, João Miguel, na segunda posição, com 15.082, e Maria Eduarda, terceira colocada, com 12.063.

Em Montes Claros, o nome campeão foi Maria Alice, com 64 registros. Enzo Gabriel, na segunda colocação, teve 52 registros; e João Miguel, na terceira posição, 45 registros.



NO ESTADO

Em Minas Gerais o primeiro colocado foi João Miguel, com 1.793 registros, Enzo Gabriel, na segunda posição, com 1.672, e Maria Cecília, terceira colocada, com 1.308 registros.

O casal montes-clarense Renata Souza e Luciano Silva, pais do recém-nascido Enzo Gabriel, que leva o nome de destaque no primeiro lugar do ranking nacional, conta porque escolheu esse nome para o filho. “Gabriel significa ‘homem de Deus’ e, como em nossa família há pessoas com muita fé, o escolhemos, para dar proteção. E minha mãe sempre fala que meu anjo da guarda é São Gabriel. O nome Enzo significa ‘senhor do lar, vencedor’. Juntando os dois nomes, temos ‘homem de Deus, que é senhor do lar’”, explica a mãe, Renata.

O levantamento de 2019 reuniu dados de todos os 7.732 cartórios de Registro Civil dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Eles formaram uma base de mais de 2,518 milhões de registros, realizados até o dia 20 de dezembro, disponível para toda a sociedade através do Portal da Transparência (www.registrocivil.org.br).

SAIBA MAIS

Dez nomes mais registrados em MOC em 2019:

Maria Alice - 64 registros

Enzo Gabriel - 52 registros

João Miguel - 45 registros

Maria Luiza 44 - registros

Maria Eduarda - 41 registros

João Pedro - 40 registros

Ana Júlia - 37 registros

Maria Cecília - 37 registros

Maria Júlia – 36 registros

Ana Lívia – 35 registros



Dez nomes femininos mais registrados na cidade:

Maria Alice – 64 registros

Maria Luiza – 44 registros

Maria Eduarda – 41 registros

Ana Júlia – 37 registros

Maria Cecília – 37 registros

Maria Júlia – 36 registros

Ana Lívia – 35 registros

Maria Clara – 31 registros

Maria Helena – 24 registros

Maria Valentina 22 registros



Dez nomes de meninos campeões em MOC:

Enzo Gabriel – 52 registros

João Miguel – 42 registros

João Pedro – 40 registros

Arthur Miguel – 33 registros

João Lucas – 26 registros

Davi Lucca – 22 registros

João Gabriel – 21 registros

Pedro Lucas – 19 registros

Davi Miguel – 19 registros

Pedro Henrique – 19 registros