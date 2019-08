Mães que estão amamentando os filhos tiveram um momento para aprenderem mais sobre a importância do aleitamento e para receberem cuidados da equipe do curso de Estética e Cosmética da Funorte no Shopping Montes Claros.

A quinta e sexta-feiras foram dedicadas a elas, neste Agosto Dourado, que alerta para a importância dessa troca entre mãe e filho, sem esquecer da participação dos pais.

“Até os 6 meses de idade o bebê deve tomar apenas leite materno e não se deve dar nenhum outro alimento complementar ou bebida”, assegura Juliana Gomes, diretora Assistencial do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro.

Para Daniella Melo, diretora da Funorte Shopping, o evento foi muito importante. “Nós, da Funorte Campus Shopping, achamos de extrema importância a exposição deste assunto, pois o aleitamento é um tema que deve ser desmistificado. O HC sai na frente, mais uma vez, ao orientar essas mães sobre o quão fraterno e nutriente é a amamentação”.

Mãe de primeira viagem, Isla Melo Fernandes destaca a importância do aleitamento. “A amamentação é o primeiro desafio da criança. Por isso, é muito importante a gente ter paciência e insistir, pois, o leite materno contém as proteínas necessárias para o crescimento do recém-nascido”, conclui.