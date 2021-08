O fim de semana vai ser de muita alegria para os jovens montes-clarenses. Chegou a hora de a turma com 19 anos ou mais, sem comorbidades, tomar a vacina contra a Covid-19.

A partir deste sábado, então, o município começa a imunizar quem tem 19 e 20 anos ou mais, pois na sexta-feira foi aberta a vacinação para quem tem 21 anos ou mais, público estimado em 5 mil pessoas, segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta.

E para facilitar o acesso dessa turma ao imunizante, a Prefeitura de Montes Claros decidiu abrir, neste sábado, as Unidades de Saúde dos bairros Maracanã, Major Prates, Esplanada, Santos Reis, Delfino Magalhães e o Walk-thru da Praça de Esportes. Todos vão funcionar das 8h às 15h.

O Drive-thru do Montes Claros Shopping e as salas de vacina do Shopping Ibituruna e Montes Claros Shopping estarão funcionando normalmente. O primeiro atenderá das 8h às 20h. Já as salas dos shoppings estarão abertas das 10h às 20h. Nestes locais haverá aplicação da primeira e segunda doses.



COBERTURA

Montes Claros já aplicou mais de 242 mil primeiras doses, o que equivale a 75% dos maiores de 18 anos na cidade. A segunda dose já chegou a quase 94 mil pessoas e cerca de 8 mil receberam a dose única, o que representa 32% de montes-clarenses com ciclo vacinal completo.

A cidade faz parte do grupo de mais de mil municípios brasileiros que já aplicaram a primeira dose em 70% do público-alvo. O levantamento foi realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que ouviu 2.002 cidades.

Segundo o levantamento, 294 cidades (14,5%) já imunizaram mais de 90% das pessoas com mais de 18 anos; 896 (44,3%) municípios vacinaram de 70% a 90% da população; 590 (29,2%) atenderam de 50% a 70% dos moradores adultos e 106 (5,2%) protegeram de 30% a 50%.

Quando considerado o ciclo vacinal completo, nove municípios (0,4%) vacinaram mais de 90% dos adultos com as duas doses; 70 (3,5%) cidades entre 70% e 90% da população; e 257 (12,7%) imunizaram entre 50% e 70% dos habitantes. Pouco mais da metade dos municípios entrevistados (50,9%, 1.029 cidades) vacinou com as duas doses de 30% a 50% dos adultos – faixa em que se encontra Montes Claros – e 470 cidades (23,2%) terminaram o ciclo de 10% a 30% do público-alvo.

Quarenta por cento das prefeituras (808) disseram ter dificuldades de concluir o ciclo vacinal pelo não comparecimento dos moradores na data definida. Outras 1.162 administrações municipais (57,5%) não relataram o problema.

Considerando o total da amostra, 197 municípios (9,7%) disseram ter criado legislações para tornar a vacinação obrigatória, enquanto 1.740 (86,1%) não adotaram medidas para tornar o procedimento compulsório.

Do conjunto de cidades consultadas, 47 (2,3%) estão imunizando com a 1ª dose pessoas de 30 a 34 anos; 204 (10,1%) estão na faixa etária de 25 a 29 anos; 1.553 (76,8%) estão na faixa de 18 a 24 anos; e 194 (9,6%) já estão aplicando vacinas em pessoas de 12 a 17 anos.

Casos confirmados

Montes Claros registrou, pelo balanço divulgado nesta sexta-feira (27), mais 44 novos casos de Covid-19, aumentando para 42.152 o número

de registros positivos no município.

São 13 homens e 31 mulheres com idades entre zero e 61 anos. Todos sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.

Mais uma morte foi registrada, aumentando para 948 o número de óbitos do município. A vítima é uma mulher de 44 anos, sem registro de comorbidades. Ela sentiu os primeiros sintomas em 24 de julho, estava internada e evoluiu para óbito nesta quinta-feira.

*Com Agência Brasil