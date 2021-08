A imunização contra a Covid-19 chegou para os montes-clarenses com 28 anos ou mais. Desde esta segunda-feira (9) esse público já pode procurar um dos pontos de vacinação da cidade para receber a primeira dose contra o novo coronavírus.

Os locais e horários de vacinação são de 8h às 15h, de segunda a sexta-feira, no walk-thru da Praça de Esportes; das 10h às 21h, também de segunda a sexta, e de 8h às 20h, aos sábados e domingos, no drive-thru.

Quem preferir ser atendido nas salas de vacinação dos shoppings Montes Claros e Ibituruna, pode ir aos locais das 10h às 21h, todos os dias da semana.

Também haverá aplicação dessa primeira dose nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde do Santos Reis, Maracanã e Esplanada: das 8h às 15h, d e segunda a sexta-feira.

Até a última sexta-feira, Montes Claros já havia vacinado 212.270 pessoas com a primeira dose contra a Covid, de um público total estimado em 321 mil pessoas – o que equivale a mais de 66%. Em Minas, o índice de cobertura vacinal da primeira dose estava em 64% nesta segunda-feira.



SEGUNDA DOSE

A aplicação do reforço em Montes Claros continua sendo realizado somente no walk-thru (de 8h às 15h, de segunda a sexta-feira) e no drive-thru (de 10h às 21h, de segunda a sexta, e de 8h às 20h, aos sábados e domingos).

Até a última sexta-feira, o município havia aplicado a segunda dose em 72.871 pessoas e 7.740 doses únicas. Isso quer dizer que Montes Claros já completou o ciclo de imunização em 80.611 pessoas – o que equivale a 25% do total. Em Minas, o índice é de 27%.

Para receber o imunizante, o montes-clarense precisa apresentar documento pessoal com foto, cartão SUS, se tiver, e cartão de vacina da primeira dose para quem for tomar a segunda.



REMESSA

Montes Claros recebeu, nesta segunda-feira, mais 5.316 doses de imunizantes. Ao todo, os 54 municípios que integram a área de atuação da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros foram reabastecidos com 14.040 doses de vacinas, que chegaram à região na sexta-feira (6).

De acordo com o painel Vacinômetro, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), até a última sexta-feira, a macrorregião de saúde do Norte de Minas contabilizava 305.808 pessoas já totalmente imunizadas contra a Covid-19 – ou com a dose única da vacina da Janssen ou com as duas doses da CoronaVac, da AstraZeneca ou da Pfizer.

Por outro lado, 772.294 pessoas já tomaram a primeira dose contra a Covid e aguardam o término do prazo para aplicação da segunda dose.

Novas doses chegam a Minas

Nesta segunda-feira, o Estado está recebendo o 36° lote de imunizantes. São 141.200 doses da CoronaVac e 296.010 da Pfizer. O primeiro desembarque com os imunizantes do Butantan foi em Confins, no início da manhã. O lote com a vacina da Pfizer tinha chegada prevista para as 18h45, também no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Em seguida, os imunizantes seriam transportados para a Rede de Frio, na capital.



A 36ª remessa tem o total de 437.210 doses. A distribuição para as unidades regionais de saúde (URS) será organizada e o quantitativo a ser enviado aos municípios será

divulgado em breve.



*Com Agência Minas