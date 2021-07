Montes Claros terá que vacinar 5 mil pessoas a mais contra a Covid-19 do que estava previsto anteriormente. O governo do Estado revisou o público-alvo no município, antes definido em 316 mil maiores de 18 anos, para 321 mil, segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta.

Atualmente, a cidade já conseguiu aplicar a primeira dose em mais de 190 mil moradores, o que corresponde a 59% desse novo número repassado pelo Estado. Em um mês, o número de vacinados cresceu 76% – foram 82 mil doses a mais aplicadas nesse período.

Com relação à segunda dose, a velocidade de imunização é menor: houve um incremento de 18% em um mês, com 8.400 pessoas completando o ciclo de imunização nesse período, totalizando 55.435 protegidos.

Para Dulce Pimenta, essa diferença na velocidade de aplicação entre a primeira e a segunda doses é normal, pois muitos montes-clarenses terão o prazo final de 90 dias para completar o processo no final deste mês.

“Temos feito busca ativa por aqueles que precisam tomar a segunda dose e isso é facilitado porque 90% da população está cadastrada no Programa de Saúde da Família”, diz a gestora da pasta.



FIM DA FILA

Em Belo Horizonte, após quatro “repescagens” entre os moradores que não tomaram a segunda dose, a prefeitura decidiu endurecer as regras da vacinação contra a Covid. Os próximos convocados para receber o reforço deverão comparecer aos postos de saúde em até uma semana. Passado o prazo, os “faltosos” terão que esperar a chegada de novas remessas.

“A prefeitura manteve, por dois meses, essas vacinas reservadas para a segunda dose. Como não houve procura, vamos utilizá-las para imunizar outros grupos etários. Existe uma população muito ansiosa para receber a dose e não é justo adiar essa imunização, com vacinas em estoque”, explica o secretário municipal, Jackson Machado Pinto.



MAIS DOSES

Nesta quarta-feira (21), a região recebeu mais doses de vacinas contra o novo coronavírus. São 49.260 imunizantes repassados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). O novo lote será distribuído aos municípios nesta quinta-feira (22).

Montes Claros irá receber 15.109 doses que ajudarão a reforçar a vacinação, que continua na faixa acima de 30 anos. “Tivemos muitas pessoas de 50 anos, 47 anos, vacinando nos últimos dias. Por isso, continuaremos com essa faixa etária. Quando chegarmos a 90% ou a procura diminuir nos postos de vacinação, ampliamos para outras idades”, afirma Dulce Pimenta.

A coordenadora de Vigilância em Saúde da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, reforça a importância de os municípios seguirem as recomendações do Ministério da Saúde e da SES-MG quanto ao complemento do esquema vacinal nas pessoas que já tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid-19, bem como na continuidade da vacinação dos grupos prioritários.

“À medida que a campanha de vacinação contra a Covid-19 avança, os municípios que concluírem a imunização dos grupos prioritários com a aplicação da segunda dose têm autonomia para vacinar pessoas de outras faixas etárias ou categorias profissionais. Mas é necessário que as secretarias municipais de saúde sigam as notas técnicas do Programa Nacional de Imunizações para que a campanha de vacinação tenha êxito”, observa Agna Menezes.