Moradores de Montes Claros acima dos 18 anos que têm comorbidades começam a ser vacinados contra a Covid-19 amanhã. A imunização desse público será feita – também por drive-thru -com a vacina de Oxford-Astrazeneca.

Na segunda-feira, Montes Claros receberá doses da vacina da norte-americana Pfizer, para, no dia seguinte, começar a aplicá-las em gestantes e puérperas. As informações são da secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta.

A imunização de pessoas com comorbidades já vem ocorrendo no município, disse a secretária de Saúde, com a administração de doses no público acima dos 40 anos. Agora, haverá a expansão para maiores de 18 anos.

Para que sejam vacinadas, essas pessoas devem levar aos postos de imunização laudos médicos que confirmem as suas comorbidades. Modelo do laudo exigido pode ser encontrado no site da Prefeitura de Montes Claros (portal.montesclaros.mg.gov.br).

Os locais e horários de vacinação no fim de semana são a Sala de Vacina do Montes Claros Shopping, das 10h às 21h; Sala de Vacina do Ibituruna Shopping, das 9h às 21h, e o drive-thru do Montes Claros Shopping, das 8h às 20h. Para ser imunizado de segunda a sexta-feira, basta procurar uma unidades de saúde do município, das 7h às 17h.