O Dia das Mães vai ser, novamente, aquele perto de longe, porém com muito amor e agradecimento. Vale caprichar nos gestos, de modo a não deixar a data ser invadida pela insegurança do momento. A tecnologia tem sido uma forte aliada. É possível ver o sorriso da mãe através da tela do celular. Quem sabe, utilizar as redes sociais para expressar o amor ou até uma carta manuscrita? Se for possível, envie uma cesta de café da manhã ou uma lembrança que tenha um significado especial para ela. O que vale mesmo é demonstrar que o amor supera as dificuldades impostas pelo isolamento. Quando tudo passar, com certeza, o mundo será muito melhor.

Para celebrar este dia tão especial, O NORTE conversou com mulheres cheias de amor e afeto, aquelas que jamais abandonariam as suas crias, aliadas em qualquer circunstância ou adversidade. E perguntamos: qual presente você gostaria de receber neste Dia das Mães? As respostas foram variadas, mas refletem o amor incondicional que elas têm dentro de si. Esperamos, de coração, que esses presentes em forma de desejos se realizem. A todas vocês, incansáveis guerreiras, a nossa homenagem. Feliz Dia das Mães!