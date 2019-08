Quem pensa que o esgoto é o destino final de todo resíduo líquido produzido pelo ser humano e que neste estado ele não tem qualquer serventia, está enganado. Uma pesquisa desenvolvida na UFMG utiliza o lodo desse material para a produção de adubo 100% orgânico, rico em nutrientes e totalmente rentável para o homem do campo, uma vez que a principal matéria-prima pode ser encontrada facilmente.

O lodo utilizado na pesquisa foi retirado da Estação de Tratamento de Efluentes de Montes Claros (ETE-Vieira), onde todo esgoto da cidade é tratado, inclusive de empresas e indústrias. Em média, a população montes-clarense produz, diariamente, 10 m³ de esgoto.

O projeto que foi desenvolvido pelo engenheiro agrícola e ambiental Paulo Henrique Cardoso, durante tese de doutorado, mostra que é possível obter material vegetal para a realização da compostagem do lodo de esgoto, assim, a matéria orgânica e algumas substâncias orgânicas tóxicas do substrato são estabilizadas.

“Para isso, duas espécies de gramíneas – o capim-elefante roxo e o capim-marandu – foram plantadas diretamente em pilhas de lodo de esgoto. O resultado foi um adubo rico em nutrientes e totalmente orgânico”, explica Pedro Cardoso, que também é mestre em produção vegetal.

Inicialmente, o projeto era voltado para a degradação de compostos orgânicos tóxicos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). Durante o estudo, Cardoso detectou que os metais pesados no lodo de Montes Claros são abaixo dos limites estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O lodo possui baixo potencial tóxico às plantas cultivadas, desde que o manejo seja realizado adequadamente.

“Além de estabilizar a matéria orgânica e atender aos parâmetros estabelecidos para registro do adubo produzido a partir de lodo de esgoto, a compostagem foi capaz de reduzir 66% da concentração total dos compostos orgânicos tóxicos no produto final, sendo que para alguns houve redução de 92%”, afirma o pesquisador.



RESTRIÇÕES

Apesar de ser natural, o adubo feito de lodo de esgoto não pode ser utilizado no cultivo de todas as plantas, como as folhosas (alface, couve, rúcula, etc.) e também nas que têm contato direto com o solo (beterraba, cenoura, mandioca).

O Conama estabelece diversas condições para utilização desse tipo de adubo na agricultura – tipo de solo, teor de metais pesados, taxa de decomposição no solo para cálculo de dose a ser aplicada e os tipos de cultura.