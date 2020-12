A região sul da cidade tem chamado a atenção da população pelo excesso de lotes e ruas tomadas pelo lixo e sujeira. As reclamações nas redes sociais partem, inclusive, de apoiadores do prefeito, que observam o descaso com relação àquela parte da cidade.

“E um verdadeiro lixão a céu aberto”, diz a internauta A.S., que publicou imagens mostrando a situação de um destes lotes no bairro Morada do Parque, que juntamente ao Augusta Mota e Morada do Sol são os mais atingidos. Considerados bairros de classe média alta, eles têm uma singularidade: moradores de um único quarteirão em algumas ruas, como Carmino de Abreu e Mauro Moreira, tiveram que desembolsar valores nada modestos para ter asfalto na porta. Na ocasião, o prefeito declarou que “quem quisesse o asfalto ia ter que pagar, porque o bairro era de gente rica e o município não teria obrigação de custear”, de acordo com um dos presentes à reunião com o prefeito.

Mas bem próximo dali, na rua Osmar Cunha, um vereador chegou a sugerir o asfaltamento de um quarteirão da rua em “troca de votos” e só não levou adiante a situação porque foi confrontado por uma moradora que ameaçou levar o caso a público.

Residente no Augusta Mota, a analista Bruna Lima está preocupada com a situação de um lote que tem servido de abrigo para vândalos e como depósito de lixo. Mãe de uma criança de 2 anos, ela teme pela invasão de animais peçonhentos, já que próximo ao seu veículo foram encontrados escorpiões.

“Não temos segurança nem dentro de casa. Mantemos a casa limpa, mas os animais aparecem a todo instante e vêm desse lixo acumulado no lote. É um descaso total com a gente, moradores e pagadores de impostos”, reclama Bruna, acrescentando que a prefeitura estaria protegendo proprietários de lotes e penalizando a população.

“Não entendo por que a prefeitura não notifica e não multa os proprietários dos terrenos. O mato está alto, traz perigo e insegurança para quem mora ao lado. Eles têm que cercar o terreno e manter limpo, mas ouvi dizer que é porque pertence a amigos do prefeito”, diz.



FALTA EDUCAÇÃO

A moradora Cida Caldeira tece críticas à ausência de educação da população, mas não poupa o Executivo. “Depende muito da consciência da população não jogar lixo. Realmente não é obrigação da prefeitura limpar o lote, mas cabe à prefeitura fazer a parte dela, que é multar e responsabilizar os donos que não cuidam. Nós não somos obrigados a conviver com o risco provocado pela falta de consciência dos outros. Me assusta ver que está praticamente na cara da Secretaria de Educação essa sujeira e nem assim o prefeito toma providência”, declara.

A maioria dos lotes vagos e infestados de animais peçonhentos, com risco inclusive para a proliferação do mosquito da dengue, está na rua Carmino de Abreu.

Aproveitando a grama alta, muitos donos de cavalos deixam os animais soltos nos lotes, que são utilizados como pasto. “Os cavalos estão soltos. Dirigir aqui no bairro é uma loteria. A qualquer momento você pode ter um cavalo atravessando na frente do carro. Mas, infelizmente, parece não ter mais ninguém preocupado com isso. Já cansei de reclamar na prefeitura e nunca vi um fiscal aqui”, reclama o aposentado J.C.A., morador da região.



COMO FUNCIONA

O cidadão que pretende fazer denúncias deve ligar para a Secretaria de Obras e informar o endereço do local. Um fiscal vai ao espaço e, no prazo de um mês, a prefeitura notifica o proprietário do lote, que ao receber a notificação terá 15 dias para efetuar a limpeza e/ou cercamento do espaço. Caso não o faça, a lei determina uma multa em torno de R$ 1.200. Em último caso, a prefeitura faz a limpeza e cobra o valor do proprietário.

A reportagem tentou contato com o secretário de Obras, Vinícius Versiani, mas até o fechamento da edição não houve retorno.