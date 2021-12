As lojas do Shopping Popular Mário Ribeiro, em Montes Claros, poderão funcionar neste fim de semana com horário ampliado, até as 18h. A autorização foi concedida pela Justiça, depois de a Associação de Lojistas entrar com uma ação pedindo a extensão do funcionamento, como acontece com o comércio de rua.

Os comerciantes tiveram que recorrer à Justiça após receberem uma negativa da Prevmoc – autarquia responsável pelo centro de compras – sob a alegação de que o edifício não oferece estrutura de iluminação adequada para funcionamento à noite.

Nesta quinta-feira, o juiz Francisco Lacerda, da Segunda Vara de Fazenda, autorizou a abertura no sábado e no domingo até as 18h. Para que as lojas possam funcionar na próxima semana até as 22h – da mesma forma que o restante do comércio da cidade –, o magistrado determinou que seja feita uma vistoria pelo Corpo de Bombeiros que deverá atestar as condições para que o horário seja estendido.

Para os comerciantes, mais uma vez eles estão sendo prejudicados pela falta de boa vontade da Prevmoc em dialogar e atender aos pedidos e necessidades do centro de compras. O período natalino é a melhor chance que têm de recuperar as perdas sofridas durante a pandemia.

De acordo com Jhonatan Washington, vice-presidente da Associação, a comunicação com a diretoria da autarquia é inexistente e todo ano os lojistas sofrem com a impossibilidade de funcionar como o restante do comércio.

“Desde 2017 a gente não tem horário especial de Natal e isso causa um dano enorme. É uma queda brusca nas vendas. Temos que fazer o máximo para compensar as perdas neste mês de dezembro”, diz.



SEM ACORDO

O advogado Daniel Brant, que representa a Associação, pontua que a ação principal, que pede a reforma dos banheiros e reparo do elevador, continua na Justiça. Houve uma tentativa de conciliação, mas a Prevmoc não propôs acordo.

“Se existe o perigo, não queremos correr risco nem colocar em risco os clientes. Caso a Prevmoc descumpra, terá que pagar multa de R$ 20 mil por cada dia descumprido”, explica o advogado.

Até o fechamento da edição, não houve retorno do presidente da Prevmoc, Eustáquio Saraiva.

Aval do Corpo de Bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não existe restrição para a abertura das lojas. “O Shopping Popular possui Projeto de Prevenção e Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) devidamente aprovado no Corpo de Bombeiros Militar. O mencionado projeto aprovado está em fase de execução. Não obstante, o Shopping Popular possui medidas preventivas, não havendo risco iminente, conforme constatado em nossas fiscalizações”, diz o major Darlan Moreira, comandante do Corpo de Bombeiros.