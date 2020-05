O isolamento obrigatório da pandemia do novo coronavírus, alem de evitar a disseminação da doença, gerou um impacto positivo em Montes Claros: a queda no número de acidentes de trânsito na cidade. Com menos gente e veículos circulando, houve uma redução de 64% nas ocorrências com carros e de 9,6% com motos em abril em relação a janeiro deste ano.

Segundo balanço feito pelo Samu para O NORTE, em abril, quando Montes Claros estava em pleno isolamento social, foram registrados 112 acidentes envolvendo motos, contra 124 em janeiro e 149 no mesmo mês do ano passado (queda de 25%).

Quando analisados os dados de acidentes envolvendo carros, a retração é de 40% em abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Na avaliação do tenente Ednei Ferreira de Souza, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a redução registrada nos dois últimos meses deste ano é devido à quarentena, em que as pessoas devem ficar em casa e muitos estão trabalhando em home office.

Neste mês, em que se celebra a conscientização sobre a violência no trânsito – intitulado Maio Amarelo – os órgãos alertam para a necessidade de haver mais prudência ao volante, ao pilotar as motos e, até mesmo, ao caminhar nas ruas.

Apesar da redução dos números nos meses de março e abril deste ano em Montes Claros, em função do menor número de veículos e pessoas circulando nas ruas, a cidade registrou, no ano passado, um alto número de acidentes.

O Samu atendeu a 3.178 ocorrências, sendo 585 envolvendo carros, 2.071 com motos, 267 com bicicletas e 255 atropelamentos.

Em função da pandemia, as ações do Maio Amarelo estão sendo desenvolvidas pelas redes sociais, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e das instituições parceiras, como o Ministério da Cidadania (Senapred). Outra mudança é que as atividades estão sendo voltadas para caminhoneiros, uma vez que são considerados “trabalhadores essenciais”.

“As ações terão como foco caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo, motociclistas e ciclistas entregadores e também profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros. Ou seja, profissionais que precisam estar diariamente nas ruas para garantir a saúde e segurança da população e o abastecimento do país durante o enfrentamento ao coronavírus”, explica o tenente.



MAIO AMARELO KIDS

Também foi lançado um aplicativo chamado Maio Amarelo Kids, para auxiliar crianças na educação de trânsito. O jogo está disponível gratuitamente nas lojas da App Store e Google Play para crianças de 7 a 14 anos.

Outra ação promovida pelo Maio Amarelo é a Campanha de Doação de Sangue, que será realizada com o objetivo de contribuir com o aumento do estoque de sangue no país. As doações serão feitas de forma controlada parar evitar aglomerações.