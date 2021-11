Se a última sexta-feira foi reservada para as compras, com a Black Friday, esta terça-feira é dedicada à Giving Tuesday (“Terça-feira da Doação”). A data foi criada como uma resposta ao calendário comercial e tem o intuito de despertar a generosidade das pessoas e estimular a doação.

Neste ano, a Fundação Sara já está pronta para receber as boas ações. Entre elas, estão campanhas feitas por influenciadores digitais e salões de beleza de Montes Claros.

A modelo Micaelly Pinheiro já está com o cabelo que cortou pronto para doar à fundação. “Meu cabelo foi cortado em agosto e, na correria do dia a dia, ainda não tinha me programado para fazer a entrega. Mas o cabelo está guardado e tenho certeza que será de muita alegria para algum assistido da Fundação Sara”, conta a modelo.

Micaelly considera esta terça-feira uma boa oportunidade para fazer a entrega. “Estou muito feliz em participar e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo pelo próximo”.

Ela conta que, depois que postou no Instagram o corte e o destino dos cabelos, outras três pessoas também cortaram para fazer a doação. “Entendo que todo dia é dia de doar e tenho certeza que, fazendo o bem ao próximo, o retorno é sempre positivo. Não há nada mais gratificante do que ver gestos de amor que fazem a diferença na vida das pessoas”, ressalta Micaelly.

A campanha “Doe seu cabelo e ganhe o corte” foi criada pelos salões: Stúdio Ednéia Carvalho, Wanusa Ribeiro Stúdio, Salão Maison Beauty, Salão Versátil, Wedding Hair Studio e o Lauanne Maison.

A promoção será somente nesta terça-feira para quem doar 25cm ou mais de cabelo. Para participar, é necessário realizar o agendamento prévio e os cortes serão realizados nos respectivos salões.

Ao doar cabelos para a Fundação Sara, os fios podem ser transformados em perucas ou em assistência às crianças e adolescentes que estão em tratamento, pois as mechas excedentes são vendidas e o valor arrecadado revertido para a instituição.



APOIO

Há 23 anos, a Fundação Sara trabalha no cuidado e acolhimento a crianças e adolescentes que lutam contra o câncer. E para contribuir com a instituição, o jornalista Délio Pinheiro, a atleta Fernanda Maciel, a página Amigos da Quimio e a sósia da Rihanna, Priscila Beatrice, estão promovendo a campanha “Doe um Pix de R$ 1,00!”.

A ideia é mobilizar seguidores das redes sociais para ajudar a instituição. Para participar, basta doar e enviar o comprovante para a Fundação Sara pelo WhatsApp (38) 98829-3042. A chave do PIX é o CNPJ 026634940001 10.

“Um real pode parecer pouco, mas, com a ajuda de todos, vamos conseguir um valor que fará toda a diferença no trabalho da Fundação Sara”, afirma o jornalista Délio Pinheiro.

Atualmente, a instituição assiste cerca de 270 crianças e adolescentes com câncer de Montes Claros e região.