No final da tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros combateu um grande incêndio que atingiu a vegetação entorno dos bairros São Geraldo 2, Residencial Montes Claros e áreas do aterro sanitário do município – todos próximos a BR-365. O incêndio durou mais de oito horas.

A preocupação dos militares era que as chamas pudessem chegar às residências próximas ao local. Por isso, além da equipe dos bombeiros, para combater as chamas, foi necessário um caminhão pipa da prefeitura de Montes Claros e quatro funcionários do município. Os moradores também ajudaram na força-tarefa com a utilização de abafadores, bombas costais para lançamento de água, sopradores, facões dentre outros.

Os focos de incêndio foram controlados por volta das 21h. Os pontos mais perigosos eram as regiões utilizadas como depósito para armazenamento de material inflamável. Como medida de segurança aos militares e demais pessoas empregadas na ação receberam atendimentos médicos, apenas para precaução.

Ainda não se sabe as causas do incêndio. Foram utilizados 26.000 litros de água – a estimativa é que foram queimados 12 hectares.