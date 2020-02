Um incêndio de grandes proporções em uma lanchonete que funcionava na Rodoviária de Montes Claros abalou parte da estrutura do prédio. A área onde ficava a lanchonete mais um restaurante, no piso superior, está interditada. O funcionamento de embarque e desembarque segue, no entanto, está normal.

O incêndio começou na manhã de domingo. Duas equipes do 7º Batalhão de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência. No local, as guarnições se depararam com o estabelecimento comercial totalmente tomado pelas chamas e grande quantidade de fumaça sendo lançada para o andar superior, onde funciona um restaurante, outra lanchonete e algumas salas da MC Trans, da Junta de Alistamento Militar e da Guarda Municipal.

Após o combate às chamas, foram retirados quatro botijões de gás do interior da lanchonete – todos com as válvulas de segurança rompidas.

Todos os móveis e eletrodomésticos da lanchonete foram atingidos pelas chamas. O local ficou destruído.

Os Bombeiros constataram ainda um ligeiro abalamento do teto de concreto da lanchonete e, consequentemente, do piso do restaurante, que está localizado logo acima do imóvel onde as chamas começaram.

No estabelecimento do piso superior, o calor chegou a derreter estruturas de uma geladeira, de um micro-ondas, um rádio e um forno elétrico.

A inspeção realizada pela Defesa Civil de Montes Claros, segundo o coordenador do órgão, Eduardo Marques, constatou danos na estrutura da laje.

“A estrutura da lanchonete e a laje do piso superior ficaram danificadas. As áreas seguem interditadas e será necessário fazer um reforço na laje com vigas de estrutura metálica. A demanda já foi encaminhada para a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento de Montes Claros”, explica.

A estimativa do dono do imóvel é a de que o prejuízo seja superior a R$ 100 mil.