Começa nesta terça-feira (11) a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus Influenza em todo o país. Nesta fase serão imunizados idosos com mais de 60 anos e professores. A expectativa é a de que cerca de 33 milhões de pessoas recebam a vacina. A campanha segue até 8 de junho.

A terceira fase, entre 9 de junho e 9 de julho, abrangerá cerca de 22 milhões de pessoas. Compõem esse público-alvo integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

A campanha teve início em 12 de abril com a vacinação de crianças entre seis meses e menores de 6 anos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mulheres puérperas (que estão no período de até 45 dias após o parto).

Em Belo Horizonte, a procura pela proteção contra a gripe foi pequena durante abril. Até o fim do mês, apenas 10% do público-alvo tinha procurado os postos de saúde para ser imunizado.

Em Montes Claros, a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde disse que não possui esse levantamento, apesar de o município ter que registrar cada dose aplicada.

No entanto, o balanço foi repassado pela pasta ao G1, que publicou que apenas 25 mil pessoas foram imunizadas – o que equivale a 12% do público-alvo.



NOVA ETAPA

A meta é vacinar 90% dos cerca de 50 mil idosos e dos 5 mil professores em Montes Claros. As doses estarão disponíveis nas 29 salas de vacinação do município, além de um drive-thru montado nas Faculdades Santo Agostinho (de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h) e um walk-thru na Praça Doutor Carlos (de segunda a sexta, das 8h às 15h).

Quem tomou a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias para tomar o imunizante contra a gripe. De acordo com o vacinômetro nacional da campanha, já foram aplicadas 6,9 milhões das 27,3 milhões de doses distribuídas a todos os estados.