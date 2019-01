Pagamento de impostos, gastos com festas no Natal e Réveillon e com as viagens de férias pesam no orçamento de milhões de brasileiros neste mês, independentemente da classe econômica. E para quem tem filhos, o pacote é ainda maior com a compra do material escolar. Para garantir preços menos salgados, a dica dos especialistas dos órgãos de defesa do consumidor e dos lojistas é para que os pais não deixem as compras para última hora. E a velha receita de pesquisar preços continua valendo.

A reportagem de O NORTE comprovou, por meio de pesquisa, a importância de comparar preços antes de ir às compras. Um caderno de 96 folhas tipo ata, capa dura, em uma papelaria custa R$ 15,90; em outra, o mesmo caderno é vendido a R$ 12,90 e, na terceira, a R$ 19,90.

Se os pais forem comprar sete cadernos para o filho, na primeira papelaria o custo seria de R$ 111,30; na segunda, de R$ 90,30 e na terceira, R$ 139,30. Ou seja, uma diferença de R$ 49 entre a segunda e a terceira papelarias.

De acordo com o presidente do Procon, Alexandre Braga, está sendo realizada uma pesquisa de preço que será divulgada até o próximo fim de semana. Segundo ele, uma orientação importante é sobre o material de uso coletivo, que não pode ser solicitado na lista escolar.

“A lei regulamenta que o material de uso escolar deve ser arcado no valor da mensalidade. Uma vez que esse material está incluído na lista de material escolar, o valor é pago com duplicidade”, disse.

Dono de uma papelaria no centro de Montes Claros, Carlos Mota confirma a importância da antecedência nas compras para garantir preços mais suaves.

“Temos estoques e os preços se mantêm os mesmos do ano passado, porém pode haver oscilação se precisar comprar produtos de última hora nos atacadistas, porque os mesmos marcam o lucro dele, e o comércio tem que superar”, diz.



COLEÇÃO NOVA

Joelton Dias, outro dono de papelaria, também alerta para o risco de onerar mais o orçamento se deixar as compras para depois. Os preços podem aumentar porque chega uma coleção nova na próxima semana”.

Ivanete Ferreira, mãe de duas crianças, é uma das consumidoras que antecipou a ida às lojas e já garantiu o material da filha. “Perto de voltar às aulas, os objetos ficam mais caros, além disso, encontrar mais variedades de itens fica difícil”, relata Ivanete, que diz ter feito comparação dos preços em relação a 2018. Segundo ela, os produtos que comprou estavam mais baratos que no ano passado.

A professora Solange Santos Souza conta que também sempre compra o material escolar da filha com antecedência. “Gosto de adiantar bem as minhas coisas e me organizar, e no material escolar não é diferente. Como eu tenho uma menina, gosto de ter mais variedades, os objetos mais bonitos, tem mais personagens, porque depois posso não achar, e se vier com antecedência, tem mais chances”, atesta.

Sobre os valores, Solange acredita que não está muito diferente do ano passado. “Eu não vejo muita diferença nos valores não, compro antes é para me programar mesmo”, ressalta a professora.