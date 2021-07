A partir do próximo dia 15 o centro universitário Funorte coloca em prática o projeto Psicologia e Inclusão. A ideia é oferecer atendimento gratuito a pessoas com surdez ou deficiência auditiva.

O trabalho será desenvolvido pela Liga acadêmica de Neurociências e Neuropsicologia do Norte de Minas – Neuronorte, num momento em que, por conta da pandemia, saúde emocional é fundamental.

O Coordenador da Liga Neuronorte, médico Max Alencar, diz que a proposta é ampliar o acesso do serviço psicológico gratuito a minorias ainda não contempladas.

“A liga possui em sua composição 15 membros da instituição e colaboradores externos. Entre eles, muitos profissionais psicólogos voluntários com experiência no atendimento do público alvo do projeto, o que torna a Neuronorte apta a oferecer ampliação desse serviço à toda comunidade surda e deficientes auditivos de Montes Claros e região”, explica.

“A ideia surgiu de uma demanda particular de um amigo que é surdo. Ele me procurou para saber sobre os atendimentos que eram realizados na instituição. Quando fui buscar informação pra ele sobre atendimento psicológico vi que existia essa lacuna de atendimento inclusivo para esse público. A equipe é composta por alunos e ex-alunos de Psicologia Fasi/Funorte habilitados em língua de sinais. Por enquanto, os atendimentos são realizados exclusivamente por profissionais formados, em ambiente online. Posteriormente, vamos abrir atendimentos presenciais e os alunos poderão acompanhar e atender, sendo supervisionados por professores”, finaliza Max.

Para a execução do projeto será realizada uma parceria com movimentos sociais como a Asmoc – Associação de Surdos de Montes Claros, para atingir o público alvo do projeto.

Os psicólogos serão divididos de acordo a disponibilidade de datas e horários para atendimentos online. Um projeto piloto já foi realizado com atendimento a dois voluntários.

Para solicitar o atendimento especializado é simples! Basta enviar um e-mail para liga.neuronorte@soufunorte.com.br que um colaborador responsável irá entrar em contato para agendar o serviço.