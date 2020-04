Devido à pandemia de Covid-19, a doação de sangue que já era difícil de acontecer diminuiu ainda mais no Hemocentro de Montes Claros. Segundo a instituição, houve uma queda de 50% no número de doadores nas últimas semanas.

Para não deixar os bancos de sangue sem estoque, o Hemominas estará de portas abertas hoje, que é ponto facultativo na cidade, para as pessoas que quiserem doar. O funcionamento será somente na parte da manhã, de 7h às 12h.

Segundo o Ministério da Saúde (MS), não há evidências de transmissão do coronavírus por transfusão de sangue. Não há testes específicos para a Covid-19 no sangue coletado, mas, de acordo com a médica infectologista Cibele Dourado, não há evidências que seja possível transmitir a Covid-19 dessa maneira.

“A OMS fez algumas recomendações, como não pode doar quem esteve fora do país nos últimos 30 dias ou se o doador teve contato com alguém contagiado pelo coronavírus. Quem contraiu o vírus fica impedido de doar por 90 dias, a partir da data da cura ou se estiver gripado”, explica a infectologista.

A responsável por captar doadores para o Hemominas, Rosana Silva, pontua que o hemocentro restringiu o número de pessoas dentro da ala de retirada de sangue. As caravanas, por exemplo, que ajudavam a repor o estoque de sangue teve que ser limitada para, no máximo, dez pessoas.

“A recepção tem limitação de cadeiras para atender o público com as distâncias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Estamos atendendo com prioridade absoluta os grupos sanguíneos O Negativo, O Positivo e demais grupos negativos”, ressalta Rosana.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 1,7% dos brasileiros são doadores de sangue. Além disso, é fundamental que haja regularidade nas doações, para que não haja quedas drásticas nos estoques.

O Hemominas de Montes Claros atende a 38 hospitais de 26 municípios do Norte de Minas, em uma área com 2 milhões de habitantes.



QUEM PODE DOAR

Pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. Para os menores (entre 16 e 18 anos) é necessário o consentimento dos responsáveis e, entre 60 e 69 anos, a pessoa só poderá doar se já o tiver feito antes dos 60 anos.

É preciso pesar no mínimo 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, não fumar nas duas horas antes da doação e não estar em jejum. No dia da doação, é imprescindível levar documento de identidade com foto.

O que funciona

A Prefeitura de Montes Claros decretou ponto facultativo hoje nas repartições públicas – Câmara de Vereadores, Fórum e Prefeitura não funcionarão. Contudo, devido à pandemia do coronavírus, as unidades básicas de saúde estarão abertas normalmente nesta quinta-feira.

De acordo com o último boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde de Montes Claros, 440 casos suspeitos de contágio com coronavírus estão sendo investigados e monitorados.

Para imunizar os idosos contra a gripe comum, os agentes de saúde estão indo às residências. Há também atendimento pelo sistema drive-thru na Unimontes – o idoso não precisa sair do veículo.

O Pronto-Atendimento Alpheu de Quadros, que fica no bairro Santo Antônio I, funcionará 24h para urgência e emergência.

A recomendação para quem tiver algum sintoma da Covid-19 é ficar em casa e ligar para a Secretaria de Saúde (2211-4336/98407-6987).